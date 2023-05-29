T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili, Merkez, Balcın Köyü
MEVKİİ : Vığla
PAFTA NO :
ADA NO : 129
PARSEL NO : 88
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 780,57
MALİKİN ADI VE SOYADI : HALDUN ÖZTÜRK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : NEVŞEHİRİL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/372 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Balcın Köyü, Vığla Mevkii, 129 Ada 88 Parselde parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idari iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresineyöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinde taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıfBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.16/05/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01836663