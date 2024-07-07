T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

01.07.2024

Dosya No : 2020/485 Esas

Muhatap : Sanaullah MİRZA(Afganistan uyruklu)

İ L A N

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mirza ve Fatma oğlu, 01/01/1994 Afganistan doğumlu Sanaullah MİRZA'nın Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2020/485 Esas, 2024/682 Karar sayılı kararıyla, 5237 sayılı TCK'nın 210/1 maddesi yollamasıyla 204/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Cezalandırılması, CMK'nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK'nın 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 gün süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Nevşehir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02057782