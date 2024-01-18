T.C. NEVŞEHİR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97524127-2021/239-Ceza Dava Dosyası

12.01.2024

Konu : İlanen Tebligat

İ L A N

Mahkememizin 28/11/2023 tarihli 2021/239 Esas 2023/379 Karar sayılı kararı ile Mehmet ve Müzeyyen oğlu 03/05/1994 doğumlu Ahmet BAĞLI hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan TCK'nın 158/1-l, 158/3 ve 43 maddeleri uyarınca açılan kamu davasında Beraatine karar verildiği, katılan vekili tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulduğu, sanığın beyan etmiş olduğu ve bilinen adreslerine tebligat yapılamaması ayrıca tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01968711