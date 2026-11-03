T.C. NAZİLLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Örnek : 13

İLAMAT NO : 2026/1-1352

PARA CEZASI ÖDEME EMRİ

ÖDEME EMRİNİ ÇIKARAN

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı

İLAMAT NO : 2026/1-1352

MAHKUMUN ADI SOYADI : AZİM SİMEKLİOĞLU

HÜKÜMLÜNÜN KİMLİĞİ : HARİS ve NESRİN'dan olma, 10/11/1999 doğumlu ili, ilçesi

HÜKÜMLÜNÜN ADRESİ : Fatih Mah. Hulusi Kentmen Sk. 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Rısklı Yapıdır. Orkıde Apt No: 6İç Kapı No: 9 Büyükçekmece/ İSTANBUL

HÜKMÜ VEREN MAHKEME : Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi

HÜKMÜN TARİH VE NUMARASI : 08/09/2025 gün 2024/328 esas 2025/201 karar

HÜKMEDİLEN PARA CEZASININ

NEVİ VE MİKTARI : 340.000,00 TL ADLİ PARA

ÖDENECEK PARA CEZASININ

NEVİ VE MİKTARI : 340.000,00 TL ADLİ PARA - 20 TAKSİT

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/6 maddesi gereğince, mahkum olduğunuz para cezasının, mahkemece takside bağlanmışsa taksitlerden ilkini, takside bağlanmamış ise tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza veya bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek mal müdürlüğüne ödemeniz ve ödemeye ilişkin alındı belgesini Cumhuriyet Savcılığına teslim etmeniz veya bu süre içinde 1/3 ünü yatırarak (Hükümlünün isteği üzerine) geri kalanını da birer aylık iki eşit taksitte ödemeniz lüzumu, ödemediginiz takdirde;

1) İlk taksidin süresinde ödenmemesi halinde verilen ikinci takside ilişkin izinin hükümsüz kalacağı,

2) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi gereğince, işbu para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarınca HAPSE ÇEVRİLEREK (GÜNLÜK 20-TL) günlük çalışma süresi en az 2 (iki) saat ve en fazla 8 (sekiz) saat olmak kaydıyla, 2 (iki) saat çalışmanız karşılığı 1 (bir) gün olmak üzere KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞTIRILMANIZA KARAR VERİLECEĞİ, bu halde hapis yattığınız veya kamuya yararlı işte çalıştığınız günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı ödemeniz halinde hapisten çıkartılacağınız veya kamuya yararlı işte çalıştırılma cezasına son verileceği,

3) KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞTIRILMA KARARINA UYMAMANIZ HALİNDE İSE;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı hakkındaki Kanunun 106/3 maddesi gereğince, iş bu para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelen gün miktarınca hapis cezası olarak AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA İNFAZ EDİLECEĞİ tebliğ olunur. 20/08/2026

NOT:

1-) 5275 SK'nun 106/7 maddesi gereğince Adli Para Cezası yerine çekilen hapis cezası 3 yılı geçemez.

2-) 5275 SK'nun 106/7 maddesi 2.cümle, Birden fazla hükümle Adli Para Cezasına mahkumiyet halinde bu süre 5 yılı geçemez.

3-) 5275 SK'nun 106/4 md. Ve 11. Fıkrası gereğince "...Çocuklar (18 yaşından küçükler) hakkında hükmedilen Adli Para Cezası ile hapisten çevrilen Adli Para Cezalarının ödenmemesi halinde bu cezalar hapse çevrilmez. Mahallin en büyük mal memurluğunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü kanunu gereğince Adli Para Cezası tahsil edilir..."

4-) 6545 Sayılı Yasanın 80. Maddesi ile değiştirilen 5275 Sayılı CGTİK'nın 105/A-4. Maddesi uyarınca "adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle cezası hapse çevrilen hükümlüler, 105/A maddesinde düzenlenen infaz usülünden yararlanamazlar."

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Basın No: ILN02583304