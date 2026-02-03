  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/698 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yamalak Mahallesi

MEVKİİ : Kocaalan

PAFTA NO :

ADA NO : 232

PARSEL NO : 1(eski 2183 p.)

VASFI : tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 41.053,85m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Erkan Dirik
: Ertan Dirik
: Hatice Toy
: Hilmiye Dirik

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/698 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02392096