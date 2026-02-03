T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yamalak Mahallesi
MEVKİİ : Kocaalan
PAFTA NO :
ADA NO : 232
PARSEL NO : 1(eski 2183 p.)
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 41.053,85m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Erkan Dirik
: Ertan Dirik
: Hatice Toy
: Hilmiye Dirik
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/698 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.01.2026
Basın No: ILN02392096