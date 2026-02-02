T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/696 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli Yenipazar İlçesi, Hükümet Mahallesi
MEVKİİ : Akgöl
PAFTA NO : -
ADA NO : 192
PARSEL NO : 19
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.593,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Huriye Okan
Hülya Eray
Müzeyyen Atalay
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/696 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026
