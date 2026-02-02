  • İSTANBUL
T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/696 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli Yenipazar İlçesi, Hükümet Mahallesi

MEVKİİ : Akgöl

PAFTA NO : -

ADA NO : 192

PARSEL NO : 19

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.593,04 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Huriye Okan
Hülya Eray
Müzeyyen Atalay

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/696 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02390492