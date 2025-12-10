  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aydın - Denizli Otoyolu proje güzergahına TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 22/06/2018 tarihli ve 2018/253 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 tarih, E.83698686-752.01.01 ve 2021/103 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
SIRA NO MAHKEME ESAS NO   İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ESKİ PARSEL TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN (M²) DAVA TARİHİ
1 2025/806   Nazilli Yazırlı (Böcelik Mevki) 235 19   MÜRŞİT TÜRK TARLA 3859,84 19.09.2025
2 2025/808   Yenipazar Hükümet 544 3   NAZİRE MADIRAN TARLA 1813,96 19.09.2025
3 2025/810   Kuyucak Azizabat (Kocalan Mevki) 125 6   Adem Gazozcu, Erdem Gazozcu, Firdes Taran, Mahmut Deren, Mehmet Onursal, Zehra Yuyan TARLA 2287,92 19.09.2025
4 2025/812   Kuyucak Çiftlik (Değirmen Önü Mevki) 345 8   brahim Muça, Turceyin İmal, Altın Terim Dedeeli, Ayşe Dedeeli,Cennet Dedeeli, Fatma Aykut,Fatma Kahraman, Fatma Muça, Hasan Korkmazcan, Hasan Sevim, Hasan Ali Muça, Hayriye Muça,Mesut Muça, Mevlüt Korkmazcan, Mustafa Korkmazcan, Perihan Ozan, Songül Engin, Uğur Muça, Gülizar Korkmazcan TARLA 14.282,11 19.09.2025
5 2025/814   Kuyucak Uzgur (Asmalı Mevki) 143 4   AYŞE UĞUR, HAMDİ GÜLŞEN İNCİR BAHÇESİ 2.770,92 19.09.2025
6 2025/816   Kuyucak Yamalak (Palamutluk Mevki)   2914   AYŞE ÖNBAŞ, LEVENT ÖNBAŞ, SEBAHATTİN ÖNBAŞ TARLA 7.670,91 19.09.2025
7 2025/818   Yenipazar Çarşı 487 10   MUSTAFA TUNCA TARLA 8409,63 19.09.2025
8 2025/820   Yenipazar Doğu (Değirmenderesi Mevki) 291 41   Barış Armağan, Cüneyt Çetin, Hatice Yağcı, Melahat Saraç, Mustafa Muzaffer, Sabriye Koçoğlu, Semiha Armağan, Sevinç Taşkın TARLA 12.236,53 19.09.2025
9 2025/822   Nazilli Dualar (Abdioğlu Harımı Mevki) 153 1   Abdullah Akcan, Adem Akcan, Ayşegül Güler, Demet Acıpehlivan, Fatma Bezazoğlu, Kerem Akkaşoğlu, Koray Şentürk, Mitat Akkaşoğlu, Saynur Şentürk, Soner Akcan, Tolga Akcan, Uğurcan Çal TARLA 8.672,55 19.09.2025
10 2025/824   Kuyucak Çiftlik (Değirmen Önü Mevki) 345 9   DÜNDAR GÖRGÜ, HÜRRİYET GÖRGÜ, MÜZEYYEN GÖRGÜ, ÖNDER GÖRGÜ TARLA 2.608,59 19.09.2025
11 2025/826   Kuyucak Bucak (Köycivarı Mevki) 113 10   ALİ RIZA FETİL, ALPARSLAN FETİL, AYHAN FETİL, ORHAN ÖZDEMİR FETİL, SEVİM TAKA TARLA 62.902,30 19.09.2025
12 2025/828   Kuyucak Bucak (Akçeşme Mevki) 116 36   ŞERİFE BAMBUL TARLA 2.865,20 19.09.2025
13 2025/830   Kuyucak Yamalak (Dikenliçukur Mevki) 0 2808   MEHMET AYAZALP TARLA 3806,02 19.09.2025
14 2025/832   Nazilli Toygar (Narlıkırı Mevki) 114 1   FERİHA EVCİ, HATİCE SERAP ÇAL, SEHER ÖZGÖNCÜ TARLA 6.805,77 19.09.2025
15 2025/834   Yenipazar Hükümet 513 3   ADVİYE ERTAN TARLA 2.404,63 19.09.2025
16 2025/836   Nazilli Pirlibey/Cumhuriyet (HacıHamza Mevki) 178 4   AYŞE YAŞAR ZEYTİNLİK 5.297,68 19.09.2025
17 2025/838   Nazilli Yazırlı (Mezarlıkçukuru Mevki) 253 2   İRFAN ŞENOL, SALİHA KARAYİYEN TARLA 3.041,01 19.09.2025
18 2025/840   Kuyucak Uzgur(Çamdibi) (Maltepe Mevki) 113 62   CAFER ARAK, FATMA ÇULHA, MEHMET ARAK TARLA 6.184,96 19.09.2025
19 2025/842   Yenipazar Donduran (Köyiçi Mevki) 539 10   SEBAHAT ÖZEN, SELMA ATEŞ, SEMİHA AKKANOĞLU ZEYTİNLİK 990,87 19.09.2025
20 2025/844   Nazilli Pirlibey/Cumhuriyet (Kara Ahmet Dere Mevki) 147 32   Ahmet Gülgün, Hatice Özkes, Hüseyin Avcıoğlu, Necla Avcıoğlu, Salih Gülgün, Şükriye Hakyimez, Tamer Avcıoğlu BAHÇE 2.017,85 19.09.2025
21 2025/846   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 131 66   MUHSİN GÜLŞEN TARLA 7.059,80 19.09.2025
22 2025/848   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 125 4   SERBİN ALDEMİR İNCİR BAHÇESİ 7.088,62 19.09.2025
23 2025/850   Nazilli Pirlibey/Cumhuriyet (HacıHamza Mevki) 170 3   EMİNE İZ TARLA 14.183,83 19.09.2025
24 2025/852   Yenipazar Doğu (Bademcik Deresi Mevki) 395 7   GÜLSER ÇETİN, PERİHAN COŞKUN ZEYTİN BAHÇESİ 9.685,29 19.09.2025
25 2025/854   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 114 1   HAMDİ GÜLŞEN TARLA 4.367,25 19.09.2025
26 2025/856   Yenipazar Doğu (Ortası Mevki) 268 54   MEHMET CEVDET GÜMÜŞ ZEYTİN BAHÇESİ 11.476,12 19.09.2025
27 2025/858   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Çataldut Mevki) 353 3   OSMAN AKSU TARLA 3.472,22 19.09.2025
28 2025/860   Kuyucak Çobannisa (Paşaçiftliği Mevki) 171 27   HATİCE YAMAN TARLA 5.916,61 19.09.2025
29 2025/862   Nazilli Hamidiye (Çevlekormanı Mevki) 136 71   ALİ İÇÖZ TARLA 6.537,70 19.09.2025
30 2025/864   Yenipazar Hükümet 516 3   TAHİR ŞEKEROĞLU TARLA 1.464,47 19.09.2025
31 2025/866   Yenipazar Doğu (Ortası Mevki) 285 3   GÜRCAN ACAR, TUNCAY ACAR, FİLİZ YILMAZ TARLA 928,72 19.09.2025
32 2025/868   Kuyucak Yamalak (Karagöl Meevki) 0 3467   AHMET ÖVÜNÇ ÖZENEL, MEHMET MURAT ÖZENEL TEK KATLI KAGİR EV VE ZEYTİNNLİK 16.038,88 19.09.2025
33 2025/870   Yenipazar Doğu (Bademcik Deresi Mevki) 289 6   AHMET ERKUT, FERGÜL ŞALGAM, İBRAHİM ERKUT, ÖZDEMİR YAZĞANOĞLU ZEYTİN BAHÇESİ 3017,45 19.09.2025
34 2025/872   Nazilli Pirlibey/Cumhuriyet (Kırtarla Mevki) 151 13   ALİ İNCE BAHÇE 2.404,34 19.09.2025
35 2025/874   Yenipazar Yeni (Kasaplar Mevki) 326 1   BİRCAN DENKSARAN ZEYTİNLİK 3.946,50 19.09.2025
36 2025/876   Kuyucak Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki) 142 25   FATMA ÜLGER TARLA 5.278,00 19.09.2025
37 2025/878   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 133 16   MUSA USLU ZEYTİNLİK VE TARLA 11.550,51 19.09.2025
38 2025/880   Kuyucak Aydınoğlu (Aktaş mevki) 137 18   FATMA GÖK, OSMAN GÜNDEN TARLA 1.659,84 19.09.2025
39 2025/882   Yenipazar Donduran (Narlıtepe Mevki) 0 3106   SELMA ŞİMŞEK ZEYTİN AŞILIĞI 1.714,91 19.09.2025
40 2025/884   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 112 52   EMİNE TURAL, FATMA TOPLU, MUSTAFA TOPLU TARLA 3.776,15 19.09.2025
41 2025/886   Kuyucak Aydınoğlu (Kumyerler Mevki) 139 19   KEVSER DEMİRELLİ TARLA 2.589,55 19.09.2025
42 2025/888   Nazilli Yazırlı (Havuçluk Mevki) 340 5   NECMİ SARAÇ BAHÇE 970 19.09.2025
43 2025/890   Yenipazar Hükümet (Ortasıaltı Mevki) 207 9   ADVİYE ERTAN NARENCİYE BAHÇESİ 7.755,86 19.09.2025
44 2025/892   Nazilli Yazırlı (Kelebek Kuyu Mevki) 151 3   ABDULLAH ULUOĞLU, SADIK ULUOĞLU TARLA 3.491,31 19.09.2025
45 2025/894   Nazilli Pirlibey/Cumhuriyet (Kırtarla Mevki) 151 11   AYŞE KABAOĞLU YEMİŞ BAHÇESİ 928,3 19.09.2025
46 2025/896   Nazilli Yazırlı (Böcelik Mevki) 235 1 1088 AHMET ÇELİK, AYŞE KARAYİYEN, MUAMMER ÇELİK TARLA 6.622,45 19.09.2025
47 2025/908   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 177 3   HÜSEYİN TURGUT TARLA 986,59 1.10.2025
48 2025/910   Sultanhisar Yağdere (Devrant Mevki) 168 2   MURAT EMİR İNCİR BAHÇESİ 621,39 1.10.2025
49 2025/912   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 105 7   HALİL BATUM MUSTAFA ALİ YILDIRIM TARLA 190,91 1.10.2025
50 2025/914   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 555 8   AHMET ÖZSAN MÜFREZ TARLA 506,25 1.10.2025
51 2025/916   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 552 22   PEMBE BİLGİNER TARLA 294,76 1.10.2025
52 2025/920   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 554 33   BÜLENT IŞLAKOĞLU TARLA 1358,64 1.10.2025
53 2025/918   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 552 10   SÜLEYMAN ULUDAĞ TARLA 11 1.10.2025
54 2025/920   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 554 20   GÜZİDE ŞAKIR TARLA 105,17 1.10.2025
55 2025/924   Nazilli Sümer (Çatal Yol Mevki) 1008 76   MURAT AKSÜT TARLA 2284,55 1.10.2025
56 2025/926   Nazilli Sümer (Menderes Köprü Mevki) 1063 49   FATMA ERKUT TARLA 2032,47 1.10.2025
57 2025/928   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 556 6   CAFER AĞAR TARLA 682,98 1.10.2025
58 2025/930   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 557 1   İSMAİL DİVRİK TARLA 1945,97 1.10.2025
59 2025/932   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 108 2   ZEKİ BAYRAK TARLA 169,72 1.10.2025
60 2025/934   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 126 5   RIZA YÖRELİ, ABDULLAH YÖRELİ, ELİF BULMUŞ, MEHMET YÖRELİ, EMİNE YÖRELİ TARLA 904,44 1.10.2025
61 2025/936   Nazilli Sümer (Çatal Yol Mevki) 2258 4   İREM SARIKAHYA, NURİ SARIKAHYA, AYŞE IRMAK, İMREN DÖNGER, IŞIK ÇETİNEL, BAHRİYA SARIKAHYA ARSA 540,01 1.10.2025
61/A 2025/936   Nazilli Sümer (Çatal Yol Mevki) 1008 81   İREM SARIKAHYA, NURİ SARIKAHYA, AYŞE IRMAK, İMREN DÖNGER, IŞIK ÇETİNEL, BAHRİYA SARIKAHYA TARLA 748,07 1.10.2025
62 2025/938   Kuyucak Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki) 143 31   HÜSEYİN UZUN, GÜLŞAH UZUN, İLKAY KUŞ, SEVİNÇ SARGIN, HARUN UZUN, NEJLA DALGIN, FADİME TUNCER TARLA 928,11 1.10.2025
63 2025/940   Kuyucak Aydınoğlu (Kocatarlar Mevki) 132 14   FATMA ŞENLER, RAZİYE İNCE, SEMRA KARAKOÇ, EMİN ELMAS, EMİN ELMAS, SALİH ELMAS, NAZLI KARATAŞ TARLA 116,01 1.10.2025
64 2025/942   Nazilli Sümer (Çatal Yol Mevki) 1008 89   JALE NAHİDE ÖZKUL, İPEK MUAZZEZ BAYINDIR, BETÜL, GÖNÜL, BANU ÖĞÜTCEN, BAŞAK ÖZKUL, BAHAR AKSAY TARLA 1805,37 1.10.2025
65 2025/944   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 108 30   AHMET EROL, MEHMET EROL, FEHMİ EROL, GÜLDEREN ZEYREK, MELİKE EROL, GÜNGÖR EROL, FADİME MALKOÇ İNCİR BAHÇESİ 542,57 1.10.2025
66 2025/946   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 112 139   MEHMET USLU, MEHMET GÜLŞEN, AHMET KIZKAPAN, FATMA GÜNGÖR, MUSTAFA USLU, RIZA KIZKAPAN, MERYEM UÇAR, AYŞE İNCEOĞLU, HÜSEYİN KIZKAPAN, DUDU YALÇIN TARLA 196,22 1.10.2025
67 2025/948   Nazilli Sümer (Çatal Yol Mevki) 1008 82   AYŞE AKSOY, BELMA YILMAZOĞLU, ASLI YILMAZOĞLU, NEŞE YILMAZOĞLU TARLA 1369,87 1.10.2025
68 2025/950   Kuyucak Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki) 143 10   MUSTAFA UĞUR, HÜLYA ÇALIŞKAN, AYSEL ÇÖPLÜOĞLU, HURİYE ÖZKAN TARLA 851,01 1.10.2025
69 2025/952   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 552 11   AKIN ARAN, AYTUN ARAN, ŞENİZ AĞAÇCIOĞLU TARLA 645,05 1.10.2025
70 2025/954   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 112 53   EMİNE TURAL, FATMA TOPLU, MUSTAFA TOPLU TARLA 102,27 1.10.2025
71 2025/956   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 439 3   HAFİZE KOÇ, YÜKSEL ÇİFTÇİSOY, ÖRKOOP SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BESİCİLİK ET ET ÜRÜNLERİ TARIMSAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARLA 721,77 1.10.2025
72 2025/958   Nazilli Sümer ( Sarımehmetkuyusu Mevki) 1956 7   NÜSRET ŞENGÜL TARLA 1747,11 1.10.2025
73 2025/960   Nazilli Toygar (Yan Köprü Mevki) 144 1   CEMAL ORASAN TARLA 628,43 1.10.2025
74 2025/962   Nazilli Sümer (Sarımehmetkuyusu) 1956 5   RÜKSAN BOL TARLA 725,64 1.10.2025
75 2025/964   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 463 2   ALİYE OYMAK BAHÇE 106,63 1.10.2025
76 2025/966   Nazilli Sümer (Haznedar Mevki) 1094 15   GÜLERAY GÜZEL TARLA 3.234,55 1.10.2025
77 2025/968   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 176 18   KÜBRA ERSÖZ, FAHREDDİN ERSÖZ TARLA 389,58 1.10.2025
78 2025/970   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 39   MUKADDER ÖZKAN İNCİR BAHÇESİ 97,46 1.10.2025
78/A 2025/970   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 40   MUKADDER ÖZKAN İNCİR BAHÇESİ 143,04 1.10.2025
79 2025/972   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Kolkırı Mevki) 462 2   GÜLŞEN ÇAĞIL, GÜLSEN KÖSE, YILMAZ DOĞRU, CENGİZ DOĞRU, NAFİA ÇELİK, MELAHAT ÇELİK, ALİ ÇELİK, ZEKİ ÇELİK, MEVLÜT ÇELİK TARLA 4576,48 1.10.2025
80 2025/974   Nazilli Toygar (Yan Köprü Mevki) 144 2   CEMAL ORASAN TARLA 591,3 1.10.2025
81 2025/976   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Kolkırı Mevki) 471 74   GÜLSEN KÖSE, NAFİA ÇELİK, GÜLŞEN ÇAĞIL, CENGİZ DOĞRU, MEVLÜT ÇELİK, ZEKİ ÇELİK, YILMAZ DOĞRU, ALİ ÇELİK, MELAHAT ÇELİK TARLA 298,93 1.10.2025
82 2025/978   Nazilli Toygar (Yan Köprü Mevki) 144 4   AYSER APUHAN, OYA CAN, GÜLSEREN CAN, SEHER CAN, ÖZGE CAN TARLA 1130,25 1.10.2025
83 2025/980   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 465 2   NURTEN ERGENÇTÜRK, SEHER ALBAYRAK, MEHMET KÜÇÜK, ESMA ÜNTOKER, MAKSUT ÜNTOKER, AHMET KÜÇÜK, HÜSEYİN ÜNTOKER BAHÇE 317,43 1.10.2025
84 2025/982   Nazilli Toygar (Hüyük Mevki) 154 1   İSMAİL KORKMAZ TARLA 8900,91 1.10.2025
85 2025/984   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 467 1   HURİYE DÖNMEZ TARLA 1285,17 1.10.2025
86 2025/986   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmen Önü Mevki) 345 11   NAZMİYE AKARLI TARLA 351,02 1.10.2025
87 2025/988   Nazilli Toygar (Hüyük Mevki) 151 2   İSMAİL KORKMAZ TARLA 1808,84 1.10.2025
88 2025/990   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 464 2   ALİYE OYMAK TARLA 222,8 1.10.2025
89 2025/992   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 464 3   ALİYE OYMAK TARLA 209,24 1.10.2025
90 2025/994   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Kolkırı Mevki) 471 14   MUSTAFA ÇAKAL TARLA 173,6 1.10.2025
91 2025/996   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 463 3   ALİYE OYMAK TARLA 184,11 1.10.2025
92 2025/998   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 552 20   GÜLŞEN KAYIŞ, EVŞEN ORÇUN, MİTHAT ORÇUN, NURŞEN ULUÇ, ERSOY ORÇUN, YURDAGÜL ERCENGİZ, NURHAN ORÇUN, ALİ ORÇUN TARLA 360,32 1.10.2025
93 2025/1000   Nazilli Hamidiye (Hatiplik Mevki) 136 12   ADEM GÖĞEBAKAN, AHMET GÖĞEBAKAN, BARBAROS GÖĞEBAKAN, DİLEK GÖĞEBAKAN, ELİF ÖZDEMİR, MEMİŞ GÖĞEBAKAN, MENEKŞE GÖĞEBAKAN, MUAMMER GÖĞEBAKAN, MUSTAFA GÖĞEBAKAN, ORHAN GÖĞEBAKAN TARLA 799,72 1.10.2025
94 2025/1002   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 554 22   HULUSİ DÖNER MÜFREZ TARLA 432,08 1.10.2025
95 2025/1004   Kuyucak Aydınoğlu (Kocatarlalar Mevki) 132 53   MEHMET ŞAKİR TUNÇEL TARLA 528,15 1.10.2025
96 2025/1006   Nazilli Toygar (Yan Köprü Mevki) 147 1   ALİ USKAN TARLA 5339,03 1.10.2025
97 2025/1008   Nazilli Toygar (Alt Köprü Mevki) 140 2   MEHMET GÖĞEBAKAN TARLA 4616,24 2.10.2025
98 2025/1010   Sultanhisar Yağdere (Devrant Mevki) 168 10   AHMET ÖZAKMAN, ALİ ZENGİN İncir ve Şeftali Bahçesi 1025,49 2.10.2025
99 2025/1012   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 31   ZEHRA YANIK İNCİR BAHÇESİ 891,26 2.10.2025
100 2025/1014   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 20   NERMİN EKİZ TARLA 439,93 2.10.2025
101 2025/1016   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 176 35   HÜSEYİN TURGUT TARLA 419,55 2.10.2025
102 2025/1018   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 176 15   HÜSEYİN TURGUT TARLA 348,79 2.10.2025
103 2025/1020   Sultanhisar Yağdere (Devrant Mevki) 166 8   AYDIN GIDA YAĞ HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAHÇELİ KARGİR EV 1497,53 2.10.2025
104 2025/1022   Nazilli Pirlibey (Köy Civarı Mevki) 185 13   ALİ YAPIYAPAN ARSA 1149,09 2.10.2025
105 2025/1024   Kuyucak Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki) 142 83   MEHMET SAYGIR TARLA 1676,05 2.10.2025
106 2025/1026   Kuyucak Aydınoğlu (Kocatarlalar Mevki) 132 54   ZEHRA IŞIK, MEHMET ZEKİ VAPURCU, ŞENGÜL BASKIN, EMİNE HANÇER, GÖKHAN VAPURCU, ÖMER CAN VAPURCU TARLA 223,58 2.10.2025
107 2025/1028   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki) 348 5   ZEYNEP BİLGİN, MEHMET BİLGİN, ŞAHESER BİLGİN, GALİP BİLGİN, AYŞE DEMİREL, MÜYESSER BİLGİN BAHÇE 798,72 2.10.2025
108 2025/1030   Sultanhisar Atça 439 5   ABDULHAMİT TAŞ TARLA 820,53 2.10.2025
109 2025/1032   Sultanhisar Atça 201 5   HURİYE ÇEKİCİ TARLA 862,53 2.10.2025
110 2025/1034   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 274 59   ALİ RIZA KEYİK TARLA 1543,67 2.10.2025
111 2025/1036   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 274 25   HASAN YILIDIRIM TARLA 200,26 2.10.2025
112 2025/1038   Buharkent Menderes (Köprübaşı Mevki) 274 65   MEHMET BELLEK, NACİYE BELLEK, CAVİT BELLEK, MELİKE BAYSAL, SACİD BAYSAL TARLA 1257,16 2.10.2025
113 2025/1040   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 174 2   FADİME GÜNDÜZ PORTAKAL BAHÇESİ 285,84 2.10.2025
114 2025/1042   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 274 56   ALİ RIZA KEYİK TARLA 686,69 2.10.2025
115 2025/1044   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 24   TUĞÇE KARAKUŞ TARLA 402,88 2.10.2025
116 2025/1046   Buharkent Menderes (İğdeli Bük Mevki) 270 6   RAMAZAN GENÇ TARLA 54,47 2.10.2025
117 2025/1048   Buharkent Menderes (İğdeli Bük Mevki) 270 5   HASAN HÜSEYİN ÖZAK TARLA 688,03 2.10.2025
118 2025/1050   Sultanhisar Yağdere (Devrant Mevki) 169 22   MUSTAFA ÇİMEN TARLA VE SERA 54,81 2.10.2025
119 2025/1052   Buharkent Menderes (Köbrübaşı Mevki) 274 22   SAADET DİNCER, SANİYE EROL, ZEKİ GEZER TARLA 62,29 2.10.2025
120 2025/1054   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 28   HURŞİDE NURAY TARLA 79,31 2.10.2025
121 2025/1056   Nazilli Hamidiye (Teyyare Meydanı Mevki) 101 3   MEMİŞ GÖĞEBAKAN TARLA 662,95 2.10.2025
122 2025/1060   Sultanhisar Yağdere (Devrant Mevki) 166 9   BELGİN ÖZAKMAN, İBRAHİM BOZKURT TARLA 155,29 2.10.2025
123 2025/1058   Nazilli Hamidiye (Teyyare Meydanı Mevki) 101 13   EMİNE TOSUN YOL 1169,53 2.10.2025
124 2025/1062   Kuyucak Aydınoğlu (Kumyerler Mevki) 139 25   FATMA GÜNAY TARLA 367,41 2.10.2025
125 2025/1064   Nazilli Hamidiye (Hatiplik Mevki) 136 9   ALİ KÖMÜR TARLA 1539,32 2.10.2025
126 2025/1066   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 553 1   AHMET DEMİRKAYNAK, MEHMET DEMİRKAYNAK MÜFREZ TARLA 305,63 2.10.2025
127 2025/1068   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 174 12   ERKAN GÜNER, GÖKMEN AĞIRBAŞ, GÖKHAN GÜNER, HAYRİYYE ATAY TARLA 399,27 2.10.2025
128 2025/1070   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 177 9   SEYFETTİN UYANIK PORTAKAL BAHÇESİ 455,26 2.10.2025
129 2025/1072   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 182 15   YÜKSEL BİLGİNER TARLA 344,06 2.10.2025
130 2025/1074   Nazilli Hamidiye (Bozyer Mevki) 137 13   İLYAS TOSUN MÜFREZ TARLA 1037,89 2.10.2025
131 2025/1076   Kuyucak Çiftlik/Başaran (Köyönü Mevki) 346 6   FATMA ÖNCAN, MURAT YAVUZEL TARLA 513,4 2.10.2025
132 2025/1078   Kuyucak Karapınar (Beylik Mevki) 103 37   MUKADDER ÖZKAN İNCİR BAHÇESİ 272,01 2.10.2025
133 2025/1080   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 554 19   YÜKSEL BİLGİNER TARLA 154,56 2.10.2025
134 2025/1082   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 177 8   ERDİNÇ ÇELİKSOY PLASTİK ÖRTÜLÜ SERA 529,77 2.10.2025
135 2025/1084   Sultanhisar Yağdere (Tepealtı Mevki) 182 14   HAKAN CİNÜÇEN TARLA 552,15 2.10.2025
136 2025/1086   Sultanhisar Atça 201 1   GÜLTEN ÇİFTÇİOĞLU TARLA 268,47 2.10.2025
137 2025/1088   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 132 2   SALİHA GÜLŞEN TARLA 1400,56 2.10.2025
138 2025/1090   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 108 1   FATMA GÜLER TARLA 378,04 2.10.2025
139 2025/1092   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 110 7   SAİDE ERTEKİN TARLA 694,55 2.10.2025
140 2025/1094   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 108 6   MUSTAFA USLU TARLA 323,99 2.10.2025
141 2025/1096   Kuyucak Yamalak (Palamutluk Mevki) 229 40-41-42   AHMET BAYAR YOL 4983,37 2.10.2025
142 2025/1098   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 105 6   NERMİN EKİZ TARLA 347,19 2.10.2025
143 2025/1100   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 105 10   MEHMET ÖZBEN İNCİR BAHÇESİ 540,67 2.10.2025
144 2025/1102   Kuyucak Karapınar 107 1   ALİ YIRTICI TARLA 197,79 2.10.2025
145 2025/1104   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 110 6   AYŞE BİLGİN TARLA 608,58 2.10.2025
146 2025/1106   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 108 5   ZEKİ BAYRAK TARLA 130,13 2.10.2025
147 2025/1108   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 555 22   HALİS DÖNMEZ, HİCRAN DÖNMEZ MÜFREZ TARLA 254,11 2.10.2025
148 2025/1110   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 108 4   ZEKİ BAYRAK TARLA 236,61 2.10.2025
149 2025/1112   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 275 112   ALİ İRFAN BOZCAN, BEKİR BOZCAN, NAHİDE ÇATALKAYA, SÜLEYMAN BOZCAN, ŞÜKRÜ BOZCAN, YAŞAR ERSİN TARLA 1789,28 2.10.2025
150 2025/1114   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 554 15   ERDİNÇ ÇELİKSOY TARLA 628,5 2.10.2025
151 2025/1116   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 554 17   İBRAHİM AKAR MÜFREZ TARLA 366,3 2.10.2025
152 2025/1118   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 553 4   ADİLE ÖZDEMİR, AYSEL ÖZDEMİR, CENGİZ ÖZDEMİR, HALİL TAYFUN ÖZDEMİR, HARUN ÖZDEMİR, HİLAL KARAKOÇ, KADİR ÖZDEMİR, MEBRULE ŞİRİN, YILDIZ ÖZDEMİR ASAN, YILMAZ ÖZDEMİR TARLA 299,56 2.10.2025
153 2025/1120   Nazilli Hamidiye (Teyyare Ormanı Mevki) 101 4   EROL KARLIOĞLU, FATMA ERGİN, HATİCE ERGİN, ÖMER ERGİN, SONER ERGİN TARLA 2550,29 2.10.2025
154 2025/1122   Nazilli Hamidiye (Teyyare Ormanı Mevki) 101 1   AYFER GÖĞEBAKAN, BAHİYE İPÇİ, TAHİR EKDAL TARLA 2021,48 2.10.2025
155 2025/1124   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 275 113   GÜLSER ZEYTİNOĞLU, HÜSEYİN KARTAL, MUSTAFA BOZCAN, ŞÜKRÜ BOZCAN TARLA 1318,9 2.10.2025
156 2025/1126   Nazilli Sümer (Haznedar Mevki) 1094 7   FAHRETTİN ÇAPKAN, MELİHAT KÖSE, MERAL ÇETİNALP, MERGUB ÇAPKAN, NURİTTİN ÇAPKAN TARLA 2449,23 2.10.2025
157 2025/1128   Buharkent Menderes 275 122   ALİ BOZCAN, MEHMET BOZCAN, NURİ BOZCAN, RAFET BOZCAN, REFİK BOZCAN TARLA 486,06 2.10.2025
158 2025/1130   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 275 8   AHMET BALDAN, EBRU BALDAN, FATMA BALDAN, SÜLEYMAN BALDAN TARLA 610,01 2.10.2025
159 2025/1132   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 275 14   FERİZAN TEMELCİOĞLU TARLA 1327,25 2.10.2025
160 2025/1134   Nazilli Sümer (Haznedar Mevki) 1094 4   MÜMTAZ DAĞDELEN TARLA 3356,66 2.10.2025
161 2025/1136   Buharkent Menderes (Eyübbükü Mevki) 275 97   HÜSEYİN KERVAN TARLA 353,62 2.10.2025
162 2025/1138   Kuyucak Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki) 143 5   OSMAN CIRT TARLA 1488,93 2.10.2025
163 2025/1140   Kuyucak Aydınoğlu (Kocaorman Mevki) 158 120   AHMET ATAÇ, FATMA MET TARLA 338,96 2.10.2025
164 2025/1142   Kuyucak Aydınoğlu (Kocaorman Mevki) 158 118   ETHEM ŞEREF YILMAZ, FAHRİTTİN YILMAZ, KAMİL YILMAZ, MÜRÜVVET BEYDAĞ, ZEHRA KESKİNDEMİRCİ TARLA 1091,97 2.10.2025
165 2025/1144   Kuyucak Aydınoğlu (Kocaorman Mevki) 159 44   MEHMET CENGİZ UÇAL, SÜREYYA UÇAL TARLA VE NARENCİYE BAHÇESİ 2965,29 2.10.2025
166 2025/1146   Sultanhisar Atça 438 4   İSMAİL DİVRİK TARLA 469,28 2.10.2025
167 2025/1148   Sultanhisar Atça 200 2   GÜLTEN ÇİFTÇİOĞLU TARLA 1224,75 2.10.2025
168 2025/1150   Sultanhisar Yağdere (Devrant Mevki) 166 15   GÜLAY ZENGİN, GÜNNAZ KOCABIYIKÇI TARLA 603,13 2.10.2025
169 2025/1152   Sultanhisar Atça (Çayiçi Mevki) 556 3   NURGÜL PUÇULUOĞLU TARLA 745,56 2.10.2025
170 2025/1154   Kuyucak Karapınar (Kurudere Mevki) 105 3   FAHRİYE KARASAKAL, MEHMET PAKER, MUSTAFA PAKER, NURTEN HASTEPE, SEMİHA ERDAL TARLA 233,8 2.10.2025
171 2025/1156   Nazilli Sümer (Haznedar Mevki) 1094 17   İBRAHİM TÜNAY, İSMET TÜNAY, MUSTAFA TÜNAY, ZEHRA DEMİRCİ TARLA 3082,65 2.10.2025
172 2025/1158   Nazilli Sümer (Çatal Yol Mevki) 1008 74   ERKİN ÖZBEK, HAYRİYE ALBAYRAK, MESRURE SEÇİL DAĞDELEN, MÜMTAZ DAĞDELEN, NESRİN KAHYAOĞLU, NEVİN DAĞDELEN TARLA 1627,06 2.10.2025
173 2025/1160   Nazilli Sümer 2258 3   FATMA GÜRBÜZ, FEYZULLAH ERKUT, GÜNAY GÜNEŞ, GÜVEN TAŞKIRAN, İLKNUR CANDAL, MEHMET ERKUT, NECLA GÜNEŞ, MURAT ERKUT ARSA 404,5 2.10.2025
174 2025/1162   Kuyucak Aydınoğlu (Kocaorman Mevki) 159 46   AYŞE ÇETİN TARLA 587,18 2.10.2025
175 2025/1164   Sultanhisar Atça 201 4   FERMAN AKTAŞ TARLA 707,38 2.10.2025
176 2025/1166   Sultanhisar Atça 439 2   MUHARREM ÖNCAN TARLA 363,5 2.10.2025
177 2025/1168   Kuyucak Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki) 143 14   MUSTAFA KARACA TARLA 74,54 2.10.2025
178 2025/1170   Kuyucak Aydınoğlu (Kocatarlar Mevki) 132 15   AHMET BASKIN TARLA 129,99 2.10.2025
179 2025/1172   Kuyucak Uzgur/Çamdibi (Tütünlük) 143 11   HALİL CÜNENOĞLU ZEYTİN BAHÇESİ 1771,01 2.10.2025
180 2025/1174   Kuyucak Uzgur/Çamdibi (Asmalı) 143 19   AKIN SARIKAYA TARLA 57,34 2.10.2025
181 2025/1176   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 112 143   HÜSEYİN KIZKAPAN TARLA 431,64 2.10.2025
182 2025/1178   Kuyucak Karapınar (Akmusluk Mevki) 112 71   RAMAZAN GÜLŞEN TARLA 331,37 2.10.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02342948