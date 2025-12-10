T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aydın - Denizli Otoyolu proje güzergahına TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 22/06/2018 tarihli ve 2018/253 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 tarih, E.83698686-752.01.01 ve 2021/103 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|ESKİ PARSEL
|TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ
|TAŞINMAZ VASFI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN (M²)
|DAVA TARİHİ
|1
|2025/806
|Nazilli
|Yazırlı (Böcelik Mevki)
|235
|19
|MÜRŞİT TÜRK
|TARLA
|3859,84
|19.09.2025
|2
|2025/808
|Yenipazar
|Hükümet
|544
|3
|NAZİRE MADIRAN
|TARLA
|1813,96
|19.09.2025
|3
|2025/810
|Kuyucak
|Azizabat (Kocalan Mevki)
|125
|6
|Adem Gazozcu, Erdem Gazozcu, Firdes Taran, Mahmut Deren, Mehmet Onursal, Zehra Yuyan
|TARLA
|2287,92
|19.09.2025
|4
|2025/812
|Kuyucak
|Çiftlik (Değirmen Önü Mevki)
|345
|8
|brahim Muça, Turceyin İmal, Altın Terim Dedeeli, Ayşe Dedeeli,Cennet Dedeeli, Fatma Aykut,Fatma Kahraman, Fatma Muça, Hasan Korkmazcan, Hasan Sevim, Hasan Ali Muça, Hayriye Muça,Mesut Muça, Mevlüt Korkmazcan, Mustafa Korkmazcan, Perihan Ozan, Songül Engin, Uğur Muça, Gülizar Korkmazcan
|TARLA
|14.282,11
|19.09.2025
|5
|2025/814
|Kuyucak
|Uzgur (Asmalı Mevki)
|143
|4
|AYŞE UĞUR, HAMDİ GÜLŞEN
|İNCİR BAHÇESİ
|2.770,92
|19.09.2025
|6
|2025/816
|Kuyucak
|Yamalak (Palamutluk Mevki)
|2914
|AYŞE ÖNBAŞ, LEVENT ÖNBAŞ, SEBAHATTİN ÖNBAŞ
|TARLA
|7.670,91
|19.09.2025
|7
|2025/818
|Yenipazar
|Çarşı
|487
|10
|MUSTAFA TUNCA
|TARLA
|8409,63
|19.09.2025
|8
|2025/820
|Yenipazar
|Doğu (Değirmenderesi Mevki)
|291
|41
|Barış Armağan, Cüneyt Çetin, Hatice Yağcı, Melahat Saraç, Mustafa Muzaffer, Sabriye Koçoğlu, Semiha Armağan, Sevinç Taşkın
|TARLA
|12.236,53
|19.09.2025
|9
|2025/822
|Nazilli
|Dualar (Abdioğlu Harımı Mevki)
|153
|1
|Abdullah Akcan, Adem Akcan, Ayşegül Güler, Demet Acıpehlivan, Fatma Bezazoğlu, Kerem Akkaşoğlu, Koray Şentürk, Mitat Akkaşoğlu, Saynur Şentürk, Soner Akcan, Tolga Akcan, Uğurcan Çal
|TARLA
|8.672,55
|19.09.2025
|10
|2025/824
|Kuyucak
|Çiftlik (Değirmen Önü Mevki)
|345
|9
|DÜNDAR GÖRGÜ, HÜRRİYET GÖRGÜ, MÜZEYYEN GÖRGÜ, ÖNDER GÖRGÜ
|TARLA
|2.608,59
|19.09.2025
|11
|2025/826
|Kuyucak
|Bucak (Köycivarı Mevki)
|113
|10
|ALİ RIZA FETİL, ALPARSLAN FETİL, AYHAN FETİL, ORHAN ÖZDEMİR FETİL, SEVİM TAKA
|TARLA
|62.902,30
|19.09.2025
|12
|2025/828
|Kuyucak
|Bucak (Akçeşme Mevki)
|116
|36
|ŞERİFE BAMBUL
|TARLA
|2.865,20
|19.09.2025
|13
|2025/830
|Kuyucak
|Yamalak (Dikenliçukur Mevki)
|0
|2808
|MEHMET AYAZALP
|TARLA
|3806,02
|19.09.2025
|14
|2025/832
|Nazilli
|Toygar (Narlıkırı Mevki)
|114
|1
|FERİHA EVCİ, HATİCE SERAP ÇAL, SEHER ÖZGÖNCÜ
|TARLA
|6.805,77
|19.09.2025
|15
|2025/834
|Yenipazar
|Hükümet
|513
|3
|ADVİYE ERTAN
|TARLA
|2.404,63
|19.09.2025
|16
|2025/836
|Nazilli
|Pirlibey/Cumhuriyet (HacıHamza Mevki)
|178
|4
|AYŞE YAŞAR
|ZEYTİNLİK
|5.297,68
|19.09.2025
|17
|2025/838
|Nazilli
|Yazırlı (Mezarlıkçukuru Mevki)
|253
|2
|İRFAN ŞENOL, SALİHA KARAYİYEN
|TARLA
|3.041,01
|19.09.2025
|18
|2025/840
|Kuyucak
|Uzgur(Çamdibi) (Maltepe Mevki)
|113
|62
|CAFER ARAK, FATMA ÇULHA, MEHMET ARAK
|TARLA
|6.184,96
|19.09.2025
|19
|2025/842
|Yenipazar
|Donduran (Köyiçi Mevki)
|539
|10
|SEBAHAT ÖZEN, SELMA ATEŞ, SEMİHA AKKANOĞLU
|ZEYTİNLİK
|990,87
|19.09.2025
|20
|2025/844
|Nazilli
|Pirlibey/Cumhuriyet (Kara Ahmet Dere Mevki)
|147
|32
|Ahmet Gülgün, Hatice Özkes, Hüseyin Avcıoğlu, Necla Avcıoğlu, Salih Gülgün, Şükriye Hakyimez, Tamer Avcıoğlu
|BAHÇE
|2.017,85
|19.09.2025
|21
|2025/846
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|131
|66
|MUHSİN GÜLŞEN
|TARLA
|7.059,80
|19.09.2025
|22
|2025/848
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|125
|4
|SERBİN ALDEMİR
|İNCİR BAHÇESİ
|7.088,62
|19.09.2025
|23
|2025/850
|Nazilli
|Pirlibey/Cumhuriyet (HacıHamza Mevki)
|170
|3
|EMİNE İZ
|TARLA
|14.183,83
|19.09.2025
|24
|2025/852
|Yenipazar
|Doğu (Bademcik Deresi Mevki)
|395
|7
|GÜLSER ÇETİN, PERİHAN COŞKUN
|ZEYTİN BAHÇESİ
|9.685,29
|19.09.2025
|25
|2025/854
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|114
|1
|HAMDİ GÜLŞEN
|TARLA
|4.367,25
|19.09.2025
|26
|2025/856
|Yenipazar
|Doğu (Ortası Mevki)
|268
|54
|MEHMET CEVDET GÜMÜŞ
|ZEYTİN BAHÇESİ
|11.476,12
|19.09.2025
|27
|2025/858
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Çataldut Mevki)
|353
|3
|OSMAN AKSU
|TARLA
|3.472,22
|19.09.2025
|28
|2025/860
|Kuyucak
|Çobannisa (Paşaçiftliği Mevki)
|171
|27
|HATİCE YAMAN
|TARLA
|5.916,61
|19.09.2025
|29
|2025/862
|Nazilli
|Hamidiye (Çevlekormanı Mevki)
|136
|71
|ALİ İÇÖZ
|TARLA
|6.537,70
|19.09.2025
|30
|2025/864
|Yenipazar
|Hükümet
|516
|3
|TAHİR ŞEKEROĞLU
|TARLA
|1.464,47
|19.09.2025
|31
|2025/866
|Yenipazar
|Doğu (Ortası Mevki)
|285
|3
|GÜRCAN ACAR, TUNCAY ACAR, FİLİZ YILMAZ
|TARLA
|928,72
|19.09.2025
|32
|2025/868
|Kuyucak
|Yamalak (Karagöl Meevki)
|0
|3467
|AHMET ÖVÜNÇ ÖZENEL, MEHMET MURAT ÖZENEL
|TEK KATLI KAGİR EV VE ZEYTİNNLİK
|16.038,88
|19.09.2025
|33
|2025/870
|Yenipazar
|Doğu (Bademcik Deresi Mevki)
|289
|6
|AHMET ERKUT, FERGÜL ŞALGAM, İBRAHİM ERKUT, ÖZDEMİR YAZĞANOĞLU
|ZEYTİN BAHÇESİ
|3017,45
|19.09.2025
|34
|2025/872
|Nazilli
|Pirlibey/Cumhuriyet (Kırtarla Mevki)
|151
|13
|ALİ İNCE
|BAHÇE
|2.404,34
|19.09.2025
|35
|2025/874
|Yenipazar
|Yeni (Kasaplar Mevki)
|326
|1
|BİRCAN DENKSARAN
|ZEYTİNLİK
|3.946,50
|19.09.2025
|36
|2025/876
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki)
|142
|25
|FATMA ÜLGER
|TARLA
|5.278,00
|19.09.2025
|37
|2025/878
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|133
|16
|MUSA USLU
|ZEYTİNLİK VE TARLA
|11.550,51
|19.09.2025
|38
|2025/880
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Aktaş mevki)
|137
|18
|FATMA GÖK, OSMAN GÜNDEN
|TARLA
|1.659,84
|19.09.2025
|39
|2025/882
|Yenipazar
|Donduran (Narlıtepe Mevki)
|0
|3106
|SELMA ŞİMŞEK
|ZEYTİN AŞILIĞI
|1.714,91
|19.09.2025
|40
|2025/884
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|112
|52
|EMİNE TURAL, FATMA TOPLU, MUSTAFA TOPLU
|TARLA
|3.776,15
|19.09.2025
|41
|2025/886
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kumyerler Mevki)
|139
|19
|KEVSER DEMİRELLİ
|TARLA
|2.589,55
|19.09.2025
|42
|2025/888
|Nazilli
|Yazırlı (Havuçluk Mevki)
|340
|5
|NECMİ SARAÇ
|BAHÇE
|970
|19.09.2025
|43
|2025/890
|Yenipazar
|Hükümet (Ortasıaltı Mevki)
|207
|9
|ADVİYE ERTAN
|NARENCİYE BAHÇESİ
|7.755,86
|19.09.2025
|44
|2025/892
|Nazilli
|Yazırlı (Kelebek Kuyu Mevki)
|151
|3
|ABDULLAH ULUOĞLU, SADIK ULUOĞLU
|TARLA
|3.491,31
|19.09.2025
|45
|2025/894
|Nazilli
|Pirlibey/Cumhuriyet (Kırtarla Mevki)
|151
|11
|AYŞE KABAOĞLU
|YEMİŞ BAHÇESİ
|928,3
|19.09.2025
|46
|2025/896
|Nazilli
|Yazırlı (Böcelik Mevki)
|235
|1
|1088
|AHMET ÇELİK, AYŞE KARAYİYEN, MUAMMER ÇELİK
|TARLA
|6.622,45
|19.09.2025
|47
|2025/908
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|177
|3
|HÜSEYİN TURGUT
|TARLA
|986,59
|1.10.2025
|48
|2025/910
|Sultanhisar
|Yağdere (Devrant Mevki)
|168
|2
|MURAT EMİR
|İNCİR BAHÇESİ
|621,39
|1.10.2025
|49
|2025/912
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|105
|7
|HALİL BATUM MUSTAFA ALİ YILDIRIM
|TARLA
|190,91
|1.10.2025
|50
|2025/914
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|555
|8
|AHMET ÖZSAN
|MÜFREZ TARLA
|506,25
|1.10.2025
|51
|2025/916
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|552
|22
|PEMBE BİLGİNER
|TARLA
|294,76
|1.10.2025
|52
|2025/920
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|554
|33
|BÜLENT IŞLAKOĞLU
|TARLA
|1358,64
|1.10.2025
|53
|2025/918
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|552
|10
|SÜLEYMAN ULUDAĞ
|TARLA
|11
|1.10.2025
|54
|2025/920
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|554
|20
|GÜZİDE ŞAKIR
|TARLA
|105,17
|1.10.2025
|55
|2025/924
|Nazilli
|Sümer (Çatal Yol Mevki)
|1008
|76
|MURAT AKSÜT
|TARLA
|2284,55
|1.10.2025
|56
|2025/926
|Nazilli
|Sümer (Menderes Köprü Mevki)
|1063
|49
|FATMA ERKUT
|TARLA
|2032,47
|1.10.2025
|57
|2025/928
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|556
|6
|CAFER AĞAR
|TARLA
|682,98
|1.10.2025
|58
|2025/930
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|557
|1
|İSMAİL DİVRİK
|TARLA
|1945,97
|1.10.2025
|59
|2025/932
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|108
|2
|ZEKİ BAYRAK
|TARLA
|169,72
|1.10.2025
|60
|2025/934
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|126
|5
|RIZA YÖRELİ, ABDULLAH YÖRELİ, ELİF BULMUŞ, MEHMET YÖRELİ, EMİNE YÖRELİ
|TARLA
|904,44
|1.10.2025
|61
|2025/936
|Nazilli
|Sümer (Çatal Yol Mevki)
|2258
|4
|İREM SARIKAHYA, NURİ SARIKAHYA, AYŞE IRMAK, İMREN DÖNGER, IŞIK ÇETİNEL, BAHRİYA SARIKAHYA
|ARSA
|540,01
|1.10.2025
|61/A
|2025/936
|Nazilli
|Sümer (Çatal Yol Mevki)
|1008
|81
|İREM SARIKAHYA, NURİ SARIKAHYA, AYŞE IRMAK, İMREN DÖNGER, IŞIK ÇETİNEL, BAHRİYA SARIKAHYA
|TARLA
|748,07
|1.10.2025
|62
|2025/938
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki)
|143
|31
|HÜSEYİN UZUN, GÜLŞAH UZUN, İLKAY KUŞ, SEVİNÇ SARGIN, HARUN UZUN, NEJLA DALGIN, FADİME TUNCER
|TARLA
|928,11
|1.10.2025
|63
|2025/940
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocatarlar Mevki)
|132
|14
|FATMA ŞENLER, RAZİYE İNCE, SEMRA KARAKOÇ, EMİN ELMAS, EMİN ELMAS, SALİH ELMAS, NAZLI KARATAŞ
|TARLA
|116,01
|1.10.2025
|64
|2025/942
|Nazilli
|Sümer (Çatal Yol Mevki)
|1008
|89
|JALE NAHİDE ÖZKUL, İPEK MUAZZEZ BAYINDIR, BETÜL, GÖNÜL, BANU ÖĞÜTCEN, BAŞAK ÖZKUL, BAHAR AKSAY
|TARLA
|1805,37
|1.10.2025
|65
|2025/944
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|108
|30
|AHMET EROL, MEHMET EROL, FEHMİ EROL, GÜLDEREN ZEYREK, MELİKE EROL, GÜNGÖR EROL, FADİME MALKOÇ
|İNCİR BAHÇESİ
|542,57
|1.10.2025
|66
|2025/946
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|112
|139
|MEHMET USLU, MEHMET GÜLŞEN, AHMET KIZKAPAN, FATMA GÜNGÖR, MUSTAFA USLU, RIZA KIZKAPAN, MERYEM UÇAR, AYŞE İNCEOĞLU, HÜSEYİN KIZKAPAN, DUDU YALÇIN
|TARLA
|196,22
|1.10.2025
|67
|2025/948
|Nazilli
|Sümer (Çatal Yol Mevki)
|1008
|82
|AYŞE AKSOY, BELMA YILMAZOĞLU, ASLI YILMAZOĞLU, NEŞE YILMAZOĞLU
|TARLA
|1369,87
|1.10.2025
|68
|2025/950
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki)
|143
|10
|MUSTAFA UĞUR, HÜLYA ÇALIŞKAN, AYSEL ÇÖPLÜOĞLU, HURİYE ÖZKAN
|TARLA
|851,01
|1.10.2025
|69
|2025/952
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|552
|11
|AKIN ARAN, AYTUN ARAN, ŞENİZ AĞAÇCIOĞLU
|TARLA
|645,05
|1.10.2025
|70
|2025/954
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|112
|53
|EMİNE TURAL, FATMA TOPLU, MUSTAFA TOPLU
|TARLA
|102,27
|1.10.2025
|71
|2025/956
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|439
|3
|HAFİZE KOÇ, YÜKSEL ÇİFTÇİSOY, ÖRKOOP SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BESİCİLİK ET ET ÜRÜNLERİ TARIMSAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|TARLA
|721,77
|1.10.2025
|72
|2025/958
|Nazilli
|Sümer ( Sarımehmetkuyusu Mevki)
|1956
|7
|NÜSRET ŞENGÜL
|TARLA
|1747,11
|1.10.2025
|73
|2025/960
|Nazilli
|Toygar (Yan Köprü Mevki)
|144
|1
|CEMAL ORASAN
|TARLA
|628,43
|1.10.2025
|74
|2025/962
|Nazilli
|Sümer (Sarımehmetkuyusu)
|1956
|5
|RÜKSAN BOL
|TARLA
|725,64
|1.10.2025
|75
|2025/964
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|463
|2
|ALİYE OYMAK
|BAHÇE
|106,63
|1.10.2025
|76
|2025/966
|Nazilli
|Sümer (Haznedar Mevki)
|1094
|15
|GÜLERAY GÜZEL
|TARLA
|3.234,55
|1.10.2025
|77
|2025/968
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|176
|18
|KÜBRA ERSÖZ, FAHREDDİN ERSÖZ
|TARLA
|389,58
|1.10.2025
|78
|2025/970
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|39
|MUKADDER ÖZKAN
|İNCİR BAHÇESİ
|97,46
|1.10.2025
|78/A
|2025/970
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|40
|MUKADDER ÖZKAN
|İNCİR BAHÇESİ
|143,04
|1.10.2025
|79
|2025/972
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Kolkırı Mevki)
|462
|2
|GÜLŞEN ÇAĞIL, GÜLSEN KÖSE, YILMAZ DOĞRU, CENGİZ DOĞRU, NAFİA ÇELİK, MELAHAT ÇELİK, ALİ ÇELİK, ZEKİ ÇELİK, MEVLÜT ÇELİK
|TARLA
|4576,48
|1.10.2025
|80
|2025/974
|Nazilli
|Toygar (Yan Köprü Mevki)
|144
|2
|CEMAL ORASAN
|TARLA
|591,3
|1.10.2025
|81
|2025/976
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Kolkırı Mevki)
|471
|74
|GÜLSEN KÖSE, NAFİA ÇELİK, GÜLŞEN ÇAĞIL, CENGİZ DOĞRU, MEVLÜT ÇELİK, ZEKİ ÇELİK, YILMAZ DOĞRU, ALİ ÇELİK, MELAHAT ÇELİK
|TARLA
|298,93
|1.10.2025
|82
|2025/978
|Nazilli
|Toygar (Yan Köprü Mevki)
|144
|4
|AYSER APUHAN, OYA CAN, GÜLSEREN CAN, SEHER CAN, ÖZGE CAN
|TARLA
|1130,25
|1.10.2025
|83
|2025/980
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|465
|2
|NURTEN ERGENÇTÜRK, SEHER ALBAYRAK, MEHMET KÜÇÜK, ESMA ÜNTOKER, MAKSUT ÜNTOKER, AHMET KÜÇÜK, HÜSEYİN ÜNTOKER
|BAHÇE
|317,43
|1.10.2025
|84
|2025/982
|Nazilli
|Toygar (Hüyük Mevki)
|154
|1
|İSMAİL KORKMAZ
|TARLA
|8900,91
|1.10.2025
|85
|2025/984
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|467
|1
|HURİYE DÖNMEZ
|TARLA
|1285,17
|1.10.2025
|86
|2025/986
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmen Önü Mevki)
|345
|11
|NAZMİYE AKARLI
|TARLA
|351,02
|1.10.2025
|87
|2025/988
|Nazilli
|Toygar (Hüyük Mevki)
|151
|2
|İSMAİL KORKMAZ
|TARLA
|1808,84
|1.10.2025
|88
|2025/990
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|464
|2
|ALİYE OYMAK
|TARLA
|222,8
|1.10.2025
|89
|2025/992
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|464
|3
|ALİYE OYMAK
|TARLA
|209,24
|1.10.2025
|90
|2025/994
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Kolkırı Mevki)
|471
|14
|MUSTAFA ÇAKAL
|TARLA
|173,6
|1.10.2025
|91
|2025/996
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|463
|3
|ALİYE OYMAK
|TARLA
|184,11
|1.10.2025
|92
|2025/998
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|552
|20
|GÜLŞEN KAYIŞ, EVŞEN ORÇUN, MİTHAT ORÇUN, NURŞEN ULUÇ, ERSOY ORÇUN, YURDAGÜL ERCENGİZ, NURHAN ORÇUN, ALİ ORÇUN
|TARLA
|360,32
|1.10.2025
|93
|2025/1000
|Nazilli
|Hamidiye (Hatiplik Mevki)
|136
|12
|ADEM GÖĞEBAKAN, AHMET GÖĞEBAKAN, BARBAROS GÖĞEBAKAN, DİLEK GÖĞEBAKAN, ELİF ÖZDEMİR, MEMİŞ GÖĞEBAKAN, MENEKŞE GÖĞEBAKAN, MUAMMER GÖĞEBAKAN, MUSTAFA GÖĞEBAKAN, ORHAN GÖĞEBAKAN
|TARLA
|799,72
|1.10.2025
|94
|2025/1002
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|554
|22
|HULUSİ DÖNER
|MÜFREZ TARLA
|432,08
|1.10.2025
|95
|2025/1004
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocatarlalar Mevki)
|132
|53
|MEHMET ŞAKİR TUNÇEL
|TARLA
|528,15
|1.10.2025
|96
|2025/1006
|Nazilli
|Toygar (Yan Köprü Mevki)
|147
|1
|ALİ USKAN
|TARLA
|5339,03
|1.10.2025
|97
|2025/1008
|Nazilli
|Toygar (Alt Köprü Mevki)
|140
|2
|MEHMET GÖĞEBAKAN
|TARLA
|4616,24
|2.10.2025
|98
|2025/1010
|Sultanhisar
|Yağdere (Devrant Mevki)
|168
|10
|AHMET ÖZAKMAN, ALİ ZENGİN
|İncir ve Şeftali Bahçesi
|1025,49
|2.10.2025
|99
|2025/1012
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|31
|ZEHRA YANIK
|İNCİR BAHÇESİ
|891,26
|2.10.2025
|100
|2025/1014
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|20
|NERMİN EKİZ
|TARLA
|439,93
|2.10.2025
|101
|2025/1016
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|176
|35
|HÜSEYİN TURGUT
|TARLA
|419,55
|2.10.2025
|102
|2025/1018
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|176
|15
|HÜSEYİN TURGUT
|TARLA
|348,79
|2.10.2025
|103
|2025/1020
|Sultanhisar
|Yağdere (Devrant Mevki)
|166
|8
|AYDIN GIDA YAĞ HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|BAHÇELİ KARGİR EV
|1497,53
|2.10.2025
|104
|2025/1022
|Nazilli
|Pirlibey (Köy Civarı Mevki)
|185
|13
|ALİ YAPIYAPAN
|ARSA
|1149,09
|2.10.2025
|105
|2025/1024
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki)
|142
|83
|MEHMET SAYGIR
|TARLA
|1676,05
|2.10.2025
|106
|2025/1026
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocatarlalar Mevki)
|132
|54
|ZEHRA IŞIK, MEHMET ZEKİ VAPURCU, ŞENGÜL BASKIN, EMİNE HANÇER, GÖKHAN VAPURCU, ÖMER CAN VAPURCU
|TARLA
|223,58
|2.10.2025
|107
|2025/1028
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Değirmenbaşı Mevki)
|348
|5
|ZEYNEP BİLGİN, MEHMET BİLGİN, ŞAHESER BİLGİN, GALİP BİLGİN, AYŞE DEMİREL, MÜYESSER BİLGİN
|BAHÇE
|798,72
|2.10.2025
|108
|2025/1030
|Sultanhisar
|Atça
|439
|5
|ABDULHAMİT TAŞ
|TARLA
|820,53
|2.10.2025
|109
|2025/1032
|Sultanhisar
|Atça
|201
|5
|HURİYE ÇEKİCİ
|TARLA
|862,53
|2.10.2025
|110
|2025/1034
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|274
|59
|ALİ RIZA KEYİK
|TARLA
|1543,67
|2.10.2025
|111
|2025/1036
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|274
|25
|HASAN YILIDIRIM
|TARLA
|200,26
|2.10.2025
|112
|2025/1038
|Buharkent
|Menderes (Köprübaşı Mevki)
|274
|65
|MEHMET BELLEK, NACİYE BELLEK, CAVİT BELLEK, MELİKE BAYSAL, SACİD BAYSAL
|TARLA
|1257,16
|2.10.2025
|113
|2025/1040
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|174
|2
|FADİME GÜNDÜZ
|PORTAKAL BAHÇESİ
|285,84
|2.10.2025
|114
|2025/1042
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|274
|56
|ALİ RIZA KEYİK
|TARLA
|686,69
|2.10.2025
|115
|2025/1044
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|24
|TUĞÇE KARAKUŞ
|TARLA
|402,88
|2.10.2025
|116
|2025/1046
|Buharkent
|Menderes (İğdeli Bük Mevki)
|270
|6
|RAMAZAN GENÇ
|TARLA
|54,47
|2.10.2025
|117
|2025/1048
|Buharkent
|Menderes (İğdeli Bük Mevki)
|270
|5
|HASAN HÜSEYİN ÖZAK
|TARLA
|688,03
|2.10.2025
|118
|2025/1050
|Sultanhisar
|Yağdere (Devrant Mevki)
|169
|22
|MUSTAFA ÇİMEN
|TARLA VE SERA
|54,81
|2.10.2025
|119
|2025/1052
|Buharkent
|Menderes (Köbrübaşı Mevki)
|274
|22
|SAADET DİNCER, SANİYE EROL, ZEKİ GEZER
|TARLA
|62,29
|2.10.2025
|120
|2025/1054
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|28
|HURŞİDE NURAY
|TARLA
|79,31
|2.10.2025
|121
|2025/1056
|Nazilli
|Hamidiye (Teyyare Meydanı Mevki)
|101
|3
|MEMİŞ GÖĞEBAKAN
|TARLA
|662,95
|2.10.2025
|122
|2025/1060
|Sultanhisar
|Yağdere (Devrant Mevki)
|166
|9
|BELGİN ÖZAKMAN, İBRAHİM BOZKURT
|TARLA
|155,29
|2.10.2025
|123
|2025/1058
|Nazilli
|Hamidiye (Teyyare Meydanı Mevki)
|101
|13
|EMİNE TOSUN
|YOL
|1169,53
|2.10.2025
|124
|2025/1062
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kumyerler Mevki)
|139
|25
|FATMA GÜNAY
|TARLA
|367,41
|2.10.2025
|125
|2025/1064
|Nazilli
|Hamidiye (Hatiplik Mevki)
|136
|9
|ALİ KÖMÜR
|TARLA
|1539,32
|2.10.2025
|126
|2025/1066
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|553
|1
|AHMET DEMİRKAYNAK, MEHMET DEMİRKAYNAK
|MÜFREZ TARLA
|305,63
|2.10.2025
|127
|2025/1068
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|174
|12
|ERKAN GÜNER, GÖKMEN AĞIRBAŞ, GÖKHAN GÜNER, HAYRİYYE ATAY
|TARLA
|399,27
|2.10.2025
|128
|2025/1070
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|177
|9
|SEYFETTİN UYANIK
|PORTAKAL BAHÇESİ
|455,26
|2.10.2025
|129
|2025/1072
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|182
|15
|YÜKSEL BİLGİNER
|TARLA
|344,06
|2.10.2025
|130
|2025/1074
|Nazilli
|Hamidiye (Bozyer Mevki)
|137
|13
|İLYAS TOSUN
|MÜFREZ TARLA
|1037,89
|2.10.2025
|131
|2025/1076
|Kuyucak
|Çiftlik/Başaran (Köyönü Mevki)
|346
|6
|FATMA ÖNCAN, MURAT YAVUZEL
|TARLA
|513,4
|2.10.2025
|132
|2025/1078
|Kuyucak
|Karapınar (Beylik Mevki)
|103
|37
|MUKADDER ÖZKAN
|İNCİR BAHÇESİ
|272,01
|2.10.2025
|133
|2025/1080
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|554
|19
|YÜKSEL BİLGİNER
|TARLA
|154,56
|2.10.2025
|134
|2025/1082
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|177
|8
|ERDİNÇ ÇELİKSOY
|PLASTİK ÖRTÜLÜ SERA
|529,77
|2.10.2025
|135
|2025/1084
|Sultanhisar
|Yağdere (Tepealtı Mevki)
|182
|14
|HAKAN CİNÜÇEN
|TARLA
|552,15
|2.10.2025
|136
|2025/1086
|Sultanhisar
|Atça
|201
|1
|GÜLTEN ÇİFTÇİOĞLU
|TARLA
|268,47
|2.10.2025
|137
|2025/1088
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|132
|2
|SALİHA GÜLŞEN
|TARLA
|1400,56
|2.10.2025
|138
|2025/1090
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|108
|1
|FATMA GÜLER
|TARLA
|378,04
|2.10.2025
|139
|2025/1092
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|110
|7
|SAİDE ERTEKİN
|TARLA
|694,55
|2.10.2025
|140
|2025/1094
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|108
|6
|MUSTAFA USLU
|TARLA
|323,99
|2.10.2025
|141
|2025/1096
|Kuyucak
|Yamalak (Palamutluk Mevki)
|229
|40-41-42
|AHMET BAYAR
|YOL
|4983,37
|2.10.2025
|142
|2025/1098
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|105
|6
|NERMİN EKİZ
|TARLA
|347,19
|2.10.2025
|143
|2025/1100
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|105
|10
|MEHMET ÖZBEN
|İNCİR BAHÇESİ
|540,67
|2.10.2025
|144
|2025/1102
|Kuyucak
|Karapınar
|107
|1
|ALİ YIRTICI
|TARLA
|197,79
|2.10.2025
|145
|2025/1104
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|110
|6
|AYŞE BİLGİN
|TARLA
|608,58
|2.10.2025
|146
|2025/1106
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|108
|5
|ZEKİ BAYRAK
|TARLA
|130,13
|2.10.2025
|147
|2025/1108
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|555
|22
|HALİS DÖNMEZ, HİCRAN DÖNMEZ
|MÜFREZ TARLA
|254,11
|2.10.2025
|148
|2025/1110
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|108
|4
|ZEKİ BAYRAK
|TARLA
|236,61
|2.10.2025
|149
|2025/1112
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|275
|112
|ALİ İRFAN BOZCAN, BEKİR BOZCAN, NAHİDE ÇATALKAYA, SÜLEYMAN BOZCAN, ŞÜKRÜ BOZCAN, YAŞAR ERSİN
|TARLA
|1789,28
|2.10.2025
|150
|2025/1114
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|554
|15
|ERDİNÇ ÇELİKSOY
|TARLA
|628,5
|2.10.2025
|151
|2025/1116
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|554
|17
|İBRAHİM AKAR
|MÜFREZ TARLA
|366,3
|2.10.2025
|152
|2025/1118
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|553
|4
|ADİLE ÖZDEMİR, AYSEL ÖZDEMİR, CENGİZ ÖZDEMİR, HALİL TAYFUN ÖZDEMİR, HARUN ÖZDEMİR, HİLAL KARAKOÇ, KADİR ÖZDEMİR, MEBRULE ŞİRİN, YILDIZ ÖZDEMİR ASAN, YILMAZ ÖZDEMİR
|TARLA
|299,56
|2.10.2025
|153
|2025/1120
|Nazilli
|Hamidiye (Teyyare Ormanı Mevki)
|101
|4
|EROL KARLIOĞLU, FATMA ERGİN, HATİCE ERGİN, ÖMER ERGİN, SONER ERGİN
|TARLA
|2550,29
|2.10.2025
|154
|2025/1122
|Nazilli
|Hamidiye (Teyyare Ormanı Mevki)
|101
|1
|AYFER GÖĞEBAKAN, BAHİYE İPÇİ, TAHİR EKDAL
|TARLA
|2021,48
|2.10.2025
|155
|2025/1124
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|275
|113
|GÜLSER ZEYTİNOĞLU, HÜSEYİN KARTAL, MUSTAFA BOZCAN, ŞÜKRÜ BOZCAN
|TARLA
|1318,9
|2.10.2025
|156
|2025/1126
|Nazilli
|Sümer (Haznedar Mevki)
|1094
|7
|FAHRETTİN ÇAPKAN, MELİHAT KÖSE, MERAL ÇETİNALP, MERGUB ÇAPKAN, NURİTTİN ÇAPKAN
|TARLA
|2449,23
|2.10.2025
|157
|2025/1128
|Buharkent
|Menderes
|275
|122
|ALİ BOZCAN, MEHMET BOZCAN, NURİ BOZCAN, RAFET BOZCAN, REFİK BOZCAN
|TARLA
|486,06
|2.10.2025
|158
|2025/1130
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|275
|8
|AHMET BALDAN, EBRU BALDAN, FATMA BALDAN, SÜLEYMAN BALDAN
|TARLA
|610,01
|2.10.2025
|159
|2025/1132
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|275
|14
|FERİZAN TEMELCİOĞLU
|TARLA
|1327,25
|2.10.2025
|160
|2025/1134
|Nazilli
|Sümer (Haznedar Mevki)
|1094
|4
|MÜMTAZ DAĞDELEN
|TARLA
|3356,66
|2.10.2025
|161
|2025/1136
|Buharkent
|Menderes (Eyübbükü Mevki)
|275
|97
|HÜSEYİN KERVAN
|TARLA
|353,62
|2.10.2025
|162
|2025/1138
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki)
|143
|5
|OSMAN CIRT
|TARLA
|1488,93
|2.10.2025
|163
|2025/1140
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocaorman Mevki)
|158
|120
|AHMET ATAÇ, FATMA MET
|TARLA
|338,96
|2.10.2025
|164
|2025/1142
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocaorman Mevki)
|158
|118
|ETHEM ŞEREF YILMAZ, FAHRİTTİN YILMAZ, KAMİL YILMAZ, MÜRÜVVET BEYDAĞ, ZEHRA KESKİNDEMİRCİ
|TARLA
|1091,97
|2.10.2025
|165
|2025/1144
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocaorman Mevki)
|159
|44
|MEHMET CENGİZ UÇAL, SÜREYYA UÇAL
|TARLA VE NARENCİYE BAHÇESİ
|2965,29
|2.10.2025
|166
|2025/1146
|Sultanhisar
|Atça
|438
|4
|İSMAİL DİVRİK
|TARLA
|469,28
|2.10.2025
|167
|2025/1148
|Sultanhisar
|Atça
|200
|2
|GÜLTEN ÇİFTÇİOĞLU
|TARLA
|1224,75
|2.10.2025
|168
|2025/1150
|Sultanhisar
|Yağdere (Devrant Mevki)
|166
|15
|GÜLAY ZENGİN, GÜNNAZ KOCABIYIKÇI
|TARLA
|603,13
|2.10.2025
|169
|2025/1152
|Sultanhisar
|Atça (Çayiçi Mevki)
|556
|3
|NURGÜL PUÇULUOĞLU
|TARLA
|745,56
|2.10.2025
|170
|2025/1154
|Kuyucak
|Karapınar (Kurudere Mevki)
|105
|3
|FAHRİYE KARASAKAL, MEHMET PAKER, MUSTAFA PAKER, NURTEN HASTEPE, SEMİHA ERDAL
|TARLA
|233,8
|2.10.2025
|171
|2025/1156
|Nazilli
|Sümer (Haznedar Mevki)
|1094
|17
|İBRAHİM TÜNAY, İSMET TÜNAY, MUSTAFA TÜNAY, ZEHRA DEMİRCİ
|TARLA
|3082,65
|2.10.2025
|172
|2025/1158
|Nazilli
|Sümer (Çatal Yol Mevki)
|1008
|74
|ERKİN ÖZBEK, HAYRİYE ALBAYRAK, MESRURE SEÇİL DAĞDELEN, MÜMTAZ DAĞDELEN, NESRİN KAHYAOĞLU, NEVİN DAĞDELEN
|TARLA
|1627,06
|2.10.2025
|173
|2025/1160
|Nazilli
|Sümer
|2258
|3
|FATMA GÜRBÜZ, FEYZULLAH ERKUT, GÜNAY GÜNEŞ, GÜVEN TAŞKIRAN, İLKNUR CANDAL, MEHMET ERKUT, NECLA GÜNEŞ, MURAT ERKUT
|ARSA
|404,5
|2.10.2025
|174
|2025/1162
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocaorman Mevki)
|159
|46
|AYŞE ÇETİN
|TARLA
|587,18
|2.10.2025
|175
|2025/1164
|Sultanhisar
|Atça
|201
|4
|FERMAN AKTAŞ
|TARLA
|707,38
|2.10.2025
|176
|2025/1166
|Sultanhisar
|Atça
|439
|2
|MUHARREM ÖNCAN
|TARLA
|363,5
|2.10.2025
|177
|2025/1168
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocabaşlar Mevki)
|143
|14
|MUSTAFA KARACA
|TARLA
|74,54
|2.10.2025
|178
|2025/1170
|Kuyucak
|Aydınoğlu (Kocatarlar Mevki)
|132
|15
|AHMET BASKIN
|TARLA
|129,99
|2.10.2025
|179
|2025/1172
|Kuyucak
|Uzgur/Çamdibi (Tütünlük)
|143
|11
|HALİL CÜNENOĞLU
|ZEYTİN BAHÇESİ
|1771,01
|2.10.2025
|180
|2025/1174
|Kuyucak
|Uzgur/Çamdibi (Asmalı)
|143
|19
|AKIN SARIKAYA
|TARLA
|57,34
|2.10.2025
|181
|2025/1176
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|112
|143
|HÜSEYİN KIZKAPAN
|TARLA
|431,64
|2.10.2025
|182
|2025/1178
|Kuyucak
|Karapınar (Akmusluk Mevki)
|112
|71
|RAMAZAN GÜLŞEN
|TARLA
|331,37
|2.10.2025
