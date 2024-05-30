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Resmi İlanlar T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-30 00:01:00 -

T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/1025 Esas

     Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

     Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin olmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

     Duruşma Günü: 19/09/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

     İLGİLİ KİŞİ : OSMAN YÜREKLİ - 17029543708 T.C. Kimlik numaralı

#ilangovtr

Basın No: ILN02040184