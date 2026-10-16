T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/58-59-60-62-63-64-65-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-80-81-82-83-85-86-87-90-91-92-93-94-95-96-97-98 Esas

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu taşınmazların yol inşaanı ve emniyet sahası tesisi etmek amacı ile Kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma yapılacağı ve kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3. Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Mahalle Ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati 2026/58 Ömer Doğan Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 Ada 149 Parsel 10,58 m² mülkiyet 2.018,12 m² irtifak 21/10/2026 09:10

5 2026/59 Mehtap Parlak Meral Taşucu Oksem Gündoğu Oktay Gündoğu Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 149 parsel 10,58 m² mülkiyet

2.018,12 m² irtifak 21/10/2026 09:10 2026/60 Ali Rıza Tekin Cennet Ata ve diğ. Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 173 parsel 12,6 m² mülkiyet

965,64 m² irtifak 21/10/2026 09:20 2026/62 Ali Osman Arı Mersin/Mut Çive mahallesi 101 ada 185 parsel 101 ada 1023 parsel 927,00 m² irtifak 1.746,86 m² irtifak 21/10/2026 09:30 2026/63 Arif Tekin Durdu Köse ve diğ. Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 198 parsel 201,09 m² irtifak 21/10/2026 10:20 2026/64 Seyfettin Aydın Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 2160 parsel 162,22 m² irtifak 21/10/2026 09:40 2026/65 Hidayet Aydın Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 2156 parsel 1.046,91 m² irtifak 21/10/2026 09:50 2026/67 Muhtalip Tepe Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 1022 parsel 878,00 m² irtifak 21/10/2026 10:00 2026/68 Uğur Akçelik Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 1010 parsel 12,6 m² mülkiyet

948,65 m² irtifak 21/10/2026 10:10 2026/69 Pakize Köse Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 1014 parsel 11,27m² mülkiyet 761,87 m² irtifak 21/10/2026 10:30 2026/70 İbrahim Ata ve diğ. Mersin/Mut Çivi mahallesi 101 ada 1016 parsel 5,16 m² mülkiyet 560,32 m² irtifak 21/10/2026 10:40 2026/71 Nigar Baysal Osman Geser Süleyman Geser Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 449 parsel 531,41 m² irtifak 21/10/2026 10:50 2026/72 Alime Tekin Ergül Ehliz ve diğ. Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 461 parsel 393,85 m² irtifak 21/10/2026 10:55 2026/73 Ali Suat Ata Ayşe Ata Fatma Şule Ata İncel Sadıka Güldeniz Bakırtan Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 907 parsel 3.231,98 m² irtifak 21/10/2026 11:00 2026/74 Mustafa Ay Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 940 parsel 342,14 m² irtifak 21/10/2026 11:35 2026/75 Himmet Esin Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1381 parsel 712,95 m² irtifak 21/10/2026 11:05 2026/76 Emine Tek Mersin/Mut Ballı mahallesi 144 ada 1 parsel 117,98 m² irtifak 21/10/2026 11:10 2026/77 Ercan Dağlı Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1470 parsel 8,89 m² mülkiyet 254,07 m² irtifak 21/10/2026 11:15 2026/78 Faruk Akca Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1473 parsel 498,30 m² irtifak 21/10/2023 11:20 2026/80 Ahmet Arıkan Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1480 parsel 549,88 m² irtifak 21/10/2026 11:25 2026/81 Mehmet Korkmaz Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1479 parsel 83,69 m² irtifak 21/10/2026 11:40 2026/82 Hüseyin Şahin ve diğ. Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1491 parsel 366,79 m² irtifak 21/10/2026 09:55 2026/83 Abit Engel ve diğ. Mersin/Mut Ballı mahallesi 145 ada 13 parsel 1.186,36 m² irtifak 21/10/2026 10:05 2026/85 Ahmet Kocabıyık Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1420 parsel 189,14 m² irtifak 21/10/2026 10:15 2026/86 Mehmet Kocabıyık Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1412 parsel 230,37 m² irtifak 21/10/2026 09:45 2026/87 Mustafa Uğuz

Zehra Uğuz Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 2402, 2414, 2423 ve 2500 parseller 64,31 m², 174,34 m², 123,04 m² 127,45 m² irtifak 30/09/2026 09:30 2026/90 Ümmü Ay Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 2425 ve 2498 parseller 203,44 m² ve 383,47 m² irtifak 21/10/2026 11:30 2026/91 Eyup Ay Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 2503 parsel 178,89 m² irtifak 21/10/2026 10:25 2026/92 Duriye Hocaoğlu Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 2512 parsel 23,62 m² mülkiyet 1.117,99 m² irtifak 21/10/2026 10:45 2026/93 Ahmet Ateş Ahmet Özgan ve diğ. Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 3519 parsel 10,58 m² mülkiyet 2.541,65 m² irtifak 21/10/2026 10:35 2026/94 Sıddık Arslan Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 3514 ve 4323 parsel 10,58 m² mülkiyet 4.197,34 m² irtifak 5,64 m² mülkiyet 1.218,11 m² irtifak 21/10/2026 11:42 2026/95 Ali Arslan Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 1312, 4325 ve 4326 parseller 770,13 m² irtifak, 23,62 m² mülkiyet, 5.114,24 m² irtifak, 11,73 m² mülkiyet, 999,33 m² irtifak 21/10/2026 09:05 2026/96 Mehmet Ali Böyür Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 3504 parsel 9,52 m² mülkiyet, 1.255,25 m² irtifak 21/10/2026 09:15 2026/97 Bayram Iskar Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 6432 ve 4285 parsel 739,50 m² irtifak, 11,27 m² mülkiyet, 745,98 m² irtifak 21/10/2026 09:25 2026/98 Mustafa Selvi Mersin/Mut Ballı mahallesi 101 ada 3431 parsel 502,21 m² irtifak 21/10/2026 09:35

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Basın No: ILN02529306