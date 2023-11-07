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Resmi İlanlar T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-07 00:01:00 -

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/757-758-759-767-768-769-770

KAMULAŞTIRMA İLANI

NoİsimlerAdresKamulaştırılan Kısmın YüzölçümüToplam Bedel
2023/757 Fatma HANEDAN, İsa AY, İbrahim AY, Abdullah AY, Muhammet AY Mersin İli Mut İlçesi Bağcağız Mahallesi 185 ada 19 parsel 51.12 m2 ve 2027.27 m2 10.404,22 TL
2023/758 Hatice ÇOBAN, Durdu ŞEKER, Emine OĞUZ, Necati ÇETİN, Durmuş ÇETİN, İrfan ÇETİN, Nuh ÇETİN, Fatma ÇETİN, Hatice DOĞAN Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 137 ada 2 parsel ve 138 ada 1 parsel 350.69 m2 ve 731.40 m2 9.474,11 TL ve 19.759,23 TL
2023/759 Emine ÇOBAN Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 222 ada 2 parsel 23.27 m2 ve 374.79 m2 12.572,43 TL
2023/767 Ahmet ÇEVİK Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 132 ada 7 parsel 540.59 m2 14.604,38 TL
2023/768 Halil KOCA Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 132 ada 8 parsel 504.73 m2 13.635,60 TL
2023/769 Ayşe UYSAL, Abdullah KUMRU, Alime ÇELİK, Müşide ÇOBAN, Semih ÜNVER Mersin İli Mut İlçesi Civciv Mahallesi 493 ada 12 parsel 4.46 m2 1.887,16 TL
2023/770 Mustafa KARAGÖZ Mersin İli Mut İlçesi Kelceköy Mahallesi 149 ada 2 parsel 769.89 m2 22.678,57 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01923977