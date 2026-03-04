T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2025/809 Esas

23/12/2025

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davası nedeniyle; BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesi, KARAORMAN mah/köy, 78 Cilt, 9 Aile sıra no, 17 sırada nüfusa kayıtlı, ADİL ve MEDİHA oğlu/kızı, 08/03/1971 dogumlu, 25102457118 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Er'in 1987-1988 yıllarından beri tüm aramalara rağmen bu güne kadar haber alınamamış olması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istendiğinden; Hüseyin Er'in hayatta olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olan kişilerin M.K’nın 33. Maddesi gereğince 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/809Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 23/12/2025

