T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.19433044-2025/137-Ceza Dava Dosyası

10.04.2026



İLAN

Mahkememizin 05.02.2026 tarih 2025/137 Esas, 2026/77 karar sayılı dosyasında sanıklar Ali Hasan Sarı ve Salim Keten hakkında kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 20.200 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın sanıklar tarafından istinaf edildiği, kararın ve istinaf dilekçelerinin tebliği için müşteki Muhsin Say'ın (İsmail ve Saniye oğlu M.Kemalpaşa doğumlu) mahkememize bildirmiş olduğu adresine yapılan tebligatın iade geldiği, yapılan adres araştırmasında adresinin tespit edilemediği, şahsın mernis adresinin de bulunmadığı, bu sebeple tebligat yapılamadığı anlaşılmakla;

1-Adı geçen müşteki Muhsin Say'ın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02447340