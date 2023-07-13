T.C. MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/362 Esas

DAVALI : FAHRETTİN KANŞIRAY-50590481888

DURUŞMA TARİHİ : 19/10/2023 günü saat 09:25



Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında alınan bilirkişi raporlarında özetle;



Maliklerinden olduğunuz dava konusu Muş İli, Merkez İlçesi, Tekyol (Pertak) köyünde kain 132 ada 5 parsel, 132 ada 9 parsel, 113 ada 1 parsel ve 102 ada 3 parsel sayılı taşınmazların ifraz işleminin mümkün olmadığı, ortaklığın ancak hisse bazında satış yolu ile giderilebileceği, 132 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde evve ahırın bir kısmının kaldığı, tapudaki niteliği tarla olan taşınmazların bedellerinin 132 ada 5 parsel 95.751,38 TL, 132 ada 9 parsel 209.837,70 TL, 113 ada 1 parsel 1.277.215,11 TL ve 102 ada 3 parsel 67.592,74 TL olabileceği görüş ve kanaati bildirilmiştir.



Bilirkişi raporlarına HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, tebliğin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 04/07/2023

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Basın No: ILN01858078