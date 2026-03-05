  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/274 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Tirmet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 122 ada 16 parsel

MEVKİİ : Tirmet

PAFTA NO :

ADA NO : 122

PARSEL NO : 16

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.416,45

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAHAR AKIN, GÜL KARA, MEHMET ÖZKAN, MEHMET CAN ÖZKAN, MEHMET PİRAN ÖZKAN, NİHAYET AKÇEŞME, NURAY YILDIZ, ÖMÜR DÜNDAR, SEFERİ ÖZKAN, SEVİM İNAN, ÜMİT ÖZKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/274 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02414206