T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli, Korkut İlçesi, Tirmet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 122 ada 16 parsel
MEVKİİ : Tirmet
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 16
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.416,45
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAHAR AKIN, GÜL KARA, MEHMET ÖZKAN, MEHMET CAN ÖZKAN, MEHMET PİRAN ÖZKAN, NİHAYET AKÇEŞME, NURAY YILDIZ, ÖMÜR DÜNDAR, SEFERİ ÖZKAN, SEVİM İNAN, ÜMİT ÖZKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/274 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02414206