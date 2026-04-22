T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/309 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi,
MEVKİİ : Bostankent Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 107
PARSEL NO : 49
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 28860,36 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN GÜLTEKİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/309 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
Basın No: ILN02452658