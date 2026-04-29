Resmi İlanlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/35

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez İlçesi Dilimli Köyü

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 134

PARSEL NO : 54-55

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 26.556,28

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Ali Bozkurt, Asim Bozkurt, Ali Bozkurt, Elanur Dirlik, Hacer Bozkurt, Marifet Bozkurt, Mehmet Refik Bozkurt, Nazlı Demirtaş, Necdet Bozkurt, Sadi Bozkurt, Süleyman Bozkurt, Şuayip Bozkurt, Taha Bozkurt, Takyeddin Bozkurt, Tuğba Çelebi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/03/2026

Basın No: ILN02457435