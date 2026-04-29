T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş ili Merkez İlçesi Dilimli Köyü
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 134
PARSEL NO : 54-55
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 26.556,28
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Ali Bozkurt, Asim Bozkurt, Ali Bozkurt, Elanur Dirlik, Hacer Bozkurt, Marifet Bozkurt, Mehmet Refik Bozkurt, Nazlı Demirtaş, Necdet Bozkurt, Sadi Bozkurt, Süleyman Bozkurt, Şuayip Bozkurt, Taha Bozkurt, Takyeddin Bozkurt, Tuğba Çelebi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/03/2026
Basın No: ILN02457435