T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/11 Tereke

Mütevvefa : 24037735292 Tc kimlik numaralı Habib PEDÜK

Ahmet ve Gülşah'dan olma 01/01/1964 doğumlu müteveffa 24037735292 Tc kimlik numaralı HABİB PEDÜK'ün mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Türk Medeni Kanunu'nun 612. Maddesine göre icra iflas hükümlerine göre resmi tasfiyesine karar verileceğinden;

Yukarıda bilgileri verilen şahsın kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu Türk Medeni Kanunu'nun 621. maddesi uyarınca 1 defa ilan yapılacağı ilan olunur.

