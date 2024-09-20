T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi :0 Ada, 39 Parsel Aydınköy Şeytanlık Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 10.100 m2
Kıymeti : 1.418.848,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 138 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 13.200 m2
Kıymeti : 1.854.336,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 150 Parsel, Aydın Köy EmirTarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 6.100 m2
Kıymeti : 856.928,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 154 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 33.200 m2
Kıymeti : 4.663.936,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:50
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz.
Adresi : 0 Ada, 279 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 16.900 m2
Kıymeti : 2.473.146,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:00
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 287 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 5.000 m2
Kıymeti : 731.700,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:10
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 295 Parsel, Aydınköy Köy Kenarı Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 18.500 m2
Kıymeti : 2.707.290,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:20
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 313 Parsel, Aydınköy Köy Kenarı Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 13.600 m2
Kıymeti : 1.990.224,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:30
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 344 Parsel, Aydınköy Kum Geçidi Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 312 m2
Kıymeti : 45.658,08 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:40
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 1025 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 800 m2
Kıymeti : 126.440,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:50
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 1065 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 2.000 m2
Kıymeti : 339.500,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:00
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 875 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 1.150 m2
Kıymeti : 168.291,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:10
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz
Adresi : 0 Ada, 876 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 7.700 m2
Kıymeti : 1.126.818,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:20
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 3.464,33 m2 toplam arsa alanında bahçeli kargir ev, üzerinde 9 ayrı yapı mevcuttur.
Adresi : 112 Ada, 2 Parsel, Aydınköy Mahallesi Köy İçi Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 3.464,33 m2
Kıymeti : 5.196.495,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:30
Tüm taşınmazlar için;
İmar Durumu :Yok
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
16/08/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02091473