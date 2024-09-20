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Resmi İlanlar T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-09-20 00:00:00 -

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi :0 Ada, 39 Parsel Aydınköy Şeytanlık Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 10.100 m2

Kıymeti : 1.418.848,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 138 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 13.200 m2

Kıymeti : 1.854.336,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 150 Parsel, Aydın Köy EmirTarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 6.100 m2

Kıymeti : 856.928,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:40

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 154 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 33.200 m2

Kıymeti : 4.663.936,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:50

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz.

Adresi : 0 Ada, 279 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 16.900 m2

Kıymeti : 2.473.146,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 287 Parsel, Aydınköy Emir Tarla Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 5.000 m2

Kıymeti : 731.700,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:10

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 295 Parsel, Aydınköy Köy Kenarı Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 18.500 m2

Kıymeti : 2.707.290,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:20

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 313 Parsel, Aydınköy Köy Kenarı Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 13.600 m2

Kıymeti : 1.990.224,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 344 Parsel, Aydınköy Kum Geçidi Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 312 m2

Kıymeti : 45.658,08 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:40

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 1025 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 800 m2

Kıymeti : 126.440,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 11:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 11:50

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 1065 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 2.000 m2

Kıymeti : 339.500,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 875 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 1.150 m2

Kıymeti : 168.291,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:10

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz

Adresi : 0 Ada, 876 Parsel, Aydınköy Kara Toprak Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 7.700 m2

Kıymeti : 1.126.818,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:20

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 3.464,33 m2 toplam arsa alanında bahçeli kargir ev, üzerinde 9 ayrı yapı mevcuttur.

Adresi : 112 Ada, 2 Parsel, Aydınköy Mahallesi Köy İçi Mevkii Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 3.464,33 m2

Kıymeti : 5.196.495,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 12:30

Tüm taşınmazlar için;

İmar Durumu :Yok

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

16/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02091473