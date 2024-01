T.C. MUĞLA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINCA

Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkii, sınırları ve debisi yazılı Yeraltı Suları, Satış Amaçlı İçme Suyu Amacına Yönelik olarak 3 Yıl süreli kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre “Açık Teklif Usulüyle” ile ihale edilecektir. 1|- Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesi mevkii sınırları içerisinde Ekşidibi I Kaynak suyundan 1 lt /sn , Ekşidibi II Kaynak suyunun 2 lt/sn Ekşidibi III kaynak suyundan 2 lt/sn olmak üzere toplam 5lt/sn debiye sahip Doğal Kaynak Suyun İhalesi

İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat(TL) 08.02.2024 10:30 5.558.220,00 166.747,00



ED-50 6 derece koordinatlar:

Poligon:1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta Sağa(Y) 658295 658830 658401 Yukarı(X) 4101950 4101988 4101984



2) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;



a) Gerçek kişiler için;

1-Müracaat dilekçesi,

2-T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti

3-Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri,

7-Teklif verdiği saha ile ilgili olarak her sayfası imzalanmış sözleşme tasarısı,

8-Teklif verdiği saha ile ilgili olarak her sayfası imzalanmış şartname,

9-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı. (İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)



b) Tüzel kişiler için;



1- Müracaat dilekçesi,

2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde Doğal Su Kaynaklarını , İçme Suyu Amacı ile ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı

8- Teklif verdiği saha ile ilgili olarak her sayfası imzalanmış sözleşme tasarısı

9- Teklif verdiği saha ile ilgili olarak her sayfası imzalanmış şartname,

10- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, (İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)



Gerçek ve Tüzel Kişilere İlişkin Ortak Hükümler:



3) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Orhaniye Mah. Birlik Sokak No:48 Kat: 3 Menteşe/MUĞLA (Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:1 48100 Menteşe MUĞLA adresinde bulunan Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale dosyası, 250-TL (İkiyüz Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4)-İstekliler, tekliflerini dosya ile birlikte teklif verecekleri saha bilgisini, yukarıda yazıldığı şekli ile eksiksiz olarak yazmak zorundadır.

7) İstekliler, tekliflerini her bir saha için yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Orhaniye Mah. Birlik Sokak No:48 Kat: 3 Menteşe/MUĞLA (Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 48100 Menteşe MUĞLA adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı evrak kayıt servisine verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı evrak servisine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) İstekliler, teklif ettikleri sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit olarak verilecek geçici teminatlar, her bir saha için belirlenen İhale saatinden önce sahaya ait bilgiler dekontta yer alacak şekilde, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Muğla Ziraat Bankası TR1300 0100 0201 6890 6054 5002 İBAN nolu hesabına yatırılmak zorundadır.

6) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

7) Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesi mevkii sınırları içerisinde Ekşidibi I Kaynak suyundan 1 lt /sn , Ekşidibi II Kaynak suyunun 2 lt/sn Ekşidibi III kaynak suyundan 2 lt/sn olmak üzere toplam 5lt/sn debiye sahip Doğal Su Kaynaklarının Satış Amaçlı İçme Suyu Amacına Yönelik izin süreçleri hakkında araştırma yapması yükleniciye aittir.

8)-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.

