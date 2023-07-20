T.C. MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2023/12 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan terekenin tasfiyesi dosyasında; Muğla ili, Menteşe ilçesi,Muslihittin mah. 9 Cilt,674 Hane No'da nüfusa kayıtlı 04/06/1954 Dğ.lu iken, 27/03/2015 tarihinde vefat eden 19886570712 TC kimlik numaralı müteveffa MUSTAFA TANRIKULU'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,



Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, tasfiye aşamasında herhangi bir hak iddia edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01862346