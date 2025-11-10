T.C. MUĞLA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2024/422 Esas

16/05/2025



İ L A N E N T E B L İ G A T

Davacı MURAT ÇELİK tarafından açılan Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı İsmail Demirel'in UYAP sisteminde kayıtlı olan ve adres araştırması ile tespit edilebilen tüm adreslerine usulüne uygun tebligat çıkartılmış olup tebligatların iade edildiği anlaşılmıştır.

Tüm araştırmalara rağmen davalı İsmail Demirel'in tebliğe yarar yurtiçi ve yurtdışı adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Durusma Günü: 07/01/2026 günü saat: 14:20'de HMKnın 320/2 maddesi gereğince, mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediğiniz taktirde HMKnın 320/4 ve 150/1 maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya geldiğiniz taktirde duruşmada daha önce karar verilmemişse dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında dinleneceğiniz, daha sonra tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda uyuşmazlık konusunun tespit edileceği, uyuşmazlık konularının tespitinden sonra mahkemece sulha veya arabuluculuğa teşvik edileceğiniz, bu nedenle hazırlık yapmanız, sonuçta hazırlanacak tutanak esas alınarak tahkikatın yürütüleceği hususları duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02330018