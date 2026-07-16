T.C. MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/721 Esas
06.07.2026
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen DOĞUKAN DEMİRTAŞ hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/611 esas sayılı dosyasına bildirmesi ilan olunur. 06.07.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 26377227512
ADI SOYADI : DOĞUKAN DEMİRTAŞ
BABA ADI : ÖNDER
ANA ADI : FİLİZ
DOĞUM TARİHİ : 27/10/1995
DOĞUM YERİ : AYDIN
İKAMETGAH ADRESİ : Muslihittin Mah. Nergis (Mus) Sk. No:6 / 1 Menteşe / MUĞLA
#ilangovtr
Basın No: ILN02511080