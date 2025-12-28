T.C. MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/512

Mahkememize ait 2024/512 Esas 2025/537 karar sayılı dosyada, Ali ve Fatma oğlu, 20/07/1985 doğumlu MİKTAD YILMAZ hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmekle, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği ve karar tebliğ işlemi yapılamadığı anlaşılmıştır

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlaya bilecek bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/12/2025

