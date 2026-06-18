T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/611 Esas
05.06.2026
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HÜSEYİN YILMAZ hakkında bilgisi bulunan kimselerin bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/611 esas sayılı dosyasına bildirmesi ilan olunur. 05.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 66883004634ADI SOYADI : HÜSEYİN YILMAZ
BABA ADI : SÜLEYMAN
ANA ADI : ZÜHRA
DOĞUM TARİHİ : 29/10/1947
DOĞUM YERİ : YENİKÖY
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞUYER: Muğla ili, Menteşe ilçesi, Yerkesik/YENİKÖY mahallesi
#ilangovtr
Basın No: ILN02490430