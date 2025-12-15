T.C.

MUĞLA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/135

KARAR NO : 2024/349

İLAN

Davacı Ali Murat Günay tarafından davalı Kenan Gürbüz aleyhine açılan, Mahkememizde görülmekte bulunan Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi Ve Tazmini davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, Menteşe Turizm Rehberi adlı kitapçığın ön kapağında kullanılan Muğla Bacalarını gösterir fotoğraf, 18. Sayfada kullanılan Arasta'ya ait fotoğraf, 22 ve 23. Sayfada kullanılan Zahire Pazarı fotoğrafı ve 35. Sayfada kullanılan Tahiri Apostol Hanı fotoğrafının fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca her türlü hakkının davacı Ali Murat Günay'a ait olduğunun masrafı davalı Kenan Gürbüz tarafça karşılanmak suretiyle tüm Türkiye'de yayımlanan gazetelerden birinde 1 defa ilan edilmesine karar verilmiştir.

