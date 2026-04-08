T.C. MUDURNU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
GAYRİMENKULÜN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Mudurnu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karardan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı gayrimenkul satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU GAYRİMENKULÜN
Özellikleri : Bolu Mudurnu Kurtlar Köyü, Kabaçamarkası Mevkii, 127 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Bolu Mudurnu Kurtlar Köyü Mudurnu / BOLU
Yüzölçümü : 19.705,63 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.926.408,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:53
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:53
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:53
06/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02441701