T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI
2024-08-31 00:00:00 -
T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI
- Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait Hasköy mahallesindeki taşınmazlar ada bazlı olarak 2886 sayılı Kanun’un 35/a bendine göre kapalı teklif usulüyle satışa çıkarılmak üzere 11.09.2024 tarihinde, saat 15.00’da ihale edilecektir.
- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|Gerçek Kişiler İçin
|Tüzel Kişiler İçin
|Dernekler Ve Kooperatifler İçin
|*Nüfus cüzdan fotokopisi.
*İkametgah belgesi.
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
*İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.
*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
*1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont ile “şartnamenin okunduğu ve tamamen kabul edildiği” ibaresinin bulunduğu ve ihaleye katılan/vekili tarafından imzalanan ihale şartnamesi.
|*2024 yılında alınmış oda sicil kaydı.
*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
*İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.
*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
*1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont ile “şartnamenin okunduğu ve tamamen kabul edildiği” ibaresinin bulunduğu ve ihaleye katılan/vekili tarafından imzalanan ihale şartnamesi.
|*2024 yılında alınmış faaliyet belgesi.
*Karar defterinin ilgili sayfasının sureti.
*Yetkilinin imza sirküleri.
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.
*İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.
*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
*1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont ile “şartnamenin okunduğu ve tamamen kabul edildiği” ibaresinin bulunduğu ve ihaleye katılan/vekili tarafından imzalanan ihale şartnamesi.
- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 38. maddelerinde belirtilen şekle göre teklif mektuplarını hazırlaması ve idareye teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İsteklilerin istenen belgeleri en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler ile telgraf, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Posta Adresi: Halitpaşa Mah. 2.Liman Sok. Arnavutköy Balıkçı Barınağı, Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, PK:16940, Mudanya/BURSA
- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan başkanlık makamı toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale şartnameleri belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 1.500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden taşınmaz hakkında teknik bilgi alınabilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
|S.
No
|Adres
|Cinsi
|Ada/Parsel
|Yüzölçümü (m²)
|İhale Saati
|Muhammen Bedel (TL)
|%3 Geçici Teminat (TL)
|1
|Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA
|Arsa
|101 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Parseller
|10.076,16
|15.00
|90.030.288,08
|2.700.908,64
|2
|Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA
|Arsa
|102 Ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Parseller
|7.495,93
|15:10
|67.012.639,73
|2.010.379,19
|3
|Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA
|Arsa
|104 Ada 1,2,3,4,5,6,7 Parseller
|4.129,76
|15.20
|39.256.507.42
|1.177.695,22
|4
|Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA
|Arsa
|105 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Parseller
|6.048,12
|15.30
|55.397.392,25
|1.661.921,77
|5
|Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA
|Arsa
|107 Ada 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 Parseller
|6.485,32
|15.40
|59.832.654,38
|1.794.979,63
Deniz DALGIÇ
Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No: ILN02083138