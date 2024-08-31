T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI

*Nüfus cüzdan fotokopisi.

*İkametgah belgesi.

*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

*İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont ile “şartnamenin okunduğu ve tamamen kabul edildiği” ibaresinin bulunduğu ve ihaleye katılan/vekili tarafından imzalanan ihale şartnamesi.





*2024 yılında alınmış oda sicil kaydı.

*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

*İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont ile “şartnamenin okunduğu ve tamamen kabul edildiği” ibaresinin bulunduğu ve ihaleye katılan/vekili tarafından imzalanan ihale şartnamesi.



*2024 yılında alınmış faaliyet belgesi.

*Karar defterinin ilgili sayfasının sureti.

*Yetkilinin imza sirküleri.

*Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

*İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

*Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu.

*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

*1.500,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont ile “şartnamenin okunduğu ve tamamen kabul edildiği” ibaresinin bulunduğu ve ihaleye katılan/vekili tarafından imzalanan ihale şartnamesi.

