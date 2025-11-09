T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, YAZIKINIK Köy, 157 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit koruma alanıdır. Yüzölçümü : 53.886,20 m2 İmar Durumu:Yok Kıymeti : 3.233.172,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, DALAKÇI Köy, 104 Ada, 28 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit nitelikli doğal koruma alandır. Yüzölçümü : 22.462,58 m2 Kıymeti : 1.123.129,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:49

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, DALAKÇI Köy, 105 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit nitelikli doğal koruma alandır.Yüzölçümü : 24.997,90 m2 Kıymeti : 1.249.895,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SEYFE Köy, 111 Ada, 36 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit nitelikli doğal koruma alandır.Yüzölçümü : 64.822,4 m2 Kıymeti : 3.241.120,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:44

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SEYFE Köy, 127 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sittir. Yüzölçümü : 26.186,93 m2 Kıymeti : 2.094.954,40 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, GÜMÜŞKUMBET Köy, 102 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır. Doğal sit nitelikli doğal koruma alandır. Yüzölçümü : 13.684,73 m2 Kıymeti : 957.931,10 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:19

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, GÜMÜŞKUMBET Köy, 102 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup taşınmaz üzerinde 220 m2 kapalı alana sahip 2 katlı yaklaşık 5-10 yıllık konut ve 70 m2 müştemilat ve yaklaşık 50 adet muhtelif yaşlarda ceviz ağacı bulunmaktadır. Evin değeriyle tarla değeri oranlanarak KDV alınacaktır. 20.814,20 m2 dir. Doğal sit nitelikli doğal koruma alandır. Korunması gerekli kültür varlığıdır. Yüzölçümü : 20.814,20 m2 İmar Durumu:Yok Kıymeti : 5.985.394,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:19

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, GÜMÜŞKUMBET Köy, 109 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit nitelikli doğal koruma alandır. TEK Genel Müdürlüğünün 550 m2 saha üzerinde daimi irtifak hakkı vardır. Yüzölçümü : 15.774,88 m2 Kıymeti : 1.104.241,60 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:19

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri ve adresi : Kırşehir İl, Mucur İlçe, YENİCE Mahalle, 38 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır. Yüzölçümü : 89.171,15 m2 Kıymeti : 3.566.846,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:33

06/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

#ilangovtr

Basın No: ILN02329283