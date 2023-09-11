T.C. MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/151 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırşehir ili Mucur ilçesi Tataryeğenağa köyü



ADA NO : 108



PARSEL NO : 41



VASFI : Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 25.353,28



MALİKİN ADI VE SOYADI :1- AFACAN YİĞİT

2- AHMET YİĞİT

3- ALİ YİĞİT

4- ALİ OSMAN YİĞİT

5- ASIM YİĞİT

6- BEHİYE YİĞİT

7- BİRGÜL YİĞİT

8- HACER CENGİZ

9- HATİCE YİĞİT

10- HAVVA YİĞİT

11- HAVVA NUR YİĞİT

12- HÜSEYİN YİĞİT

13- HÜSEYİN YİĞİT

14- MENDUHA YİĞİT

15- MURAT YİĞİT

16- MUSTAFA YİĞİT

17- NECİP YİĞİT

18- NECİP YİĞİT

19- NİYAZİ YİĞİT

20- NUH YİĞİT

21- OSMAN YİĞİT

22- RUKİYE ARSLANBAŞ

23- SELDA KERVANCI

24- SELDA YİĞİT

25- SIDDIK YİĞİT

26- SITTIK YİĞİT

27- SITTIK YİĞİT

28- ÜMÜŞ YİĞİT

29- YETER AYDIN

30- YETER YİĞİT

31- YUSUF YİĞİT

32- ZARİFE YİĞİT

33- ZEHRA KERVANCI

34- ZEYNEP DURMUŞ

35- ZEYNEP GÜNGÖR



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : 13/03/2003 tarih ve 101-25/032 sayılı kurul kararıyla Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman illerinde elektrik dağıtım faaliyetinde bulunması için EPDK tarafından dağıtım lisansı verildiğini,6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesinin 2. Fıkrası yollamasıyla; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4 ve 7. Maddesi muvacehesinde, TEDAŞ Yönetim Kurulunca alınan 15.12.2021 tarih ve 39-4416 sayılı Kamulaştırma Kararı ile MEDAŞ yararına Nevşehir ili Hacıbektaş İlçesi içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırılarak irtifak hakkı bedeli / mülkiyet bedel tespiti ile mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının TEDAŞ adına tescili maksadıyla "Çiğdem KÖK-Büyükburunağıl KÖK Enerji Nakil Hattı" için kamulaştırma kararı almıştır. Mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının Tedaş adına tescilini istediklerini, ilgili kamulaştırma kararı ile davalıya ait Kırşehir ili, Mucur İlçesi, Tataryeğenağa Köyü,108 Ada, 41 Parselde bulunan taşınmazda enerji nakil hattı kurulmasına karar verildiğini, davalıya ait olan Kırşehir ili, Mucur İlçesi, Tataryeğenağa Köyü,108 Ada, 41 Parselde bulunan taşınmazın 1.243,82 m2 lik kısmının irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ve 6,40 m2 lik kısmının mülkiyet kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenerek Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına TESCİLİNE, dair,



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/151 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/08/2023

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Basın No: ILN01887846