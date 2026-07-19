T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2026/22 SATIŞ
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara kıymet takdiri raporunu, şerhlere ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 2307 Parsel, Zemin 1 Bağımsız Bölüm No :9 Dubleks Mesken niteliğinde.
Yüzölçümü : 23.171,85 m2
Arsa Payı : 2/72
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:25
16/07/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02512566