  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2026/22 SATIŞ

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara kıymet takdiri raporunu, şerhlere ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 2307 Parsel, Zemin 1 Bağımsız Bölüm No :9 Dubleks Mesken niteliğinde.

Yüzölçümü : 23.171,85 m2

Arsa Payı : 2/72

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:25

16/07/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02512566