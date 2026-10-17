T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
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T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/342 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 318 Ada, 6 Parsel, B blk birinci+çatı kat 6 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız ...
Adresi : Muğlu Milas Güllük Mah. 318 Ada 6 Parsel Bblok Birinci+Çatı Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA
Yüzölçümü : 130 m2
Arsa Payı : 200/2700
İmar Durumu :esatıs.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/342 tlmt sayılı dosyada mevcut bilirkişi raporu satış ilanında mevcuttur
Kıymeti : 13.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 15:00
15/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02571935