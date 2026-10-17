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Resmi İlanlar T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/342 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/342 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, 318 Ada, 6 Parsel, B blk birinci+çatı kat 6 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız ...

Adresi : Muğlu Milas Güllük Mah. 318 Ada 6 Parsel Bblok Birinci+Çatı Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 130 m2

Arsa Payı : 200/2700

İmar Durumu :esatıs.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/342 tlmt sayılı dosyada mevcut bilirkişi raporu satış ilanında mevcuttur

Kıymeti : 13.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 15:00

15/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02571935