T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
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T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4627 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, KIYIKIŞLACIK Mahalle/Köy, 536 Ada, 2 Parsel, BODRUM+ZEMİN-44 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM TAPU KAYDINDA İŞYERİ OLARAK GEÇMEKTEDİR
Adresi : Kıyı Kışlacık Mah. Gökliman Mevkii 536 Ada 2 Parsel Bodrum+Zemin 44 Nolu Bağımsız Bölüm Milas / MUĞLA
Yüzölçümü : 15.602,50 m2
Arsa Payı : 806/5248
İmar Durumu :BİLİRKİŞİ RAPORU VE esatis.uyap.gov.tr adresinde mevcuttur
Kıymeti : 47.925.362,04 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:17
27/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02607419