T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
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T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1007 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, KIYIKIŞLACIK Mahalle/Köy, 381 Ada, 226 Parsel,Milas Belediyesinin ...
Adresi : Kışı Kışlacık Mah. 381 Ada 226 Parsel Muğla /MilasMilas / MUĞLA
Yüzölçümü : 9.452,89 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Bilirkişi raporu ve esatis uyap.gov.tr adresinde mevcuttur
Kıymeti : 141.793.350,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:42
10/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02592108