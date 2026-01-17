T.C. MİLAS AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ



DOSYA NO : 2024/50 Esas

Mahkememizin 2024/50 Esas ve 2025/289 Karar sayılı kararı ile Nises ve Nema kızı, 06/09/1978 doğumlu Nises FULEKA hakkında Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen sanığın adresinin bulunamaması sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle DENİZLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.

