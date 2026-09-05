T.C. MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/349 Esas

DAVALI : EMİNE KAYACAN / 57292326028

Davacı Önder Özgöz vekili tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasının 23.09.2026 günü saat 10:10'a bırakılmasına'' duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ön İnceleme Tensip Zaptının tebliğinden itibaren Ön inceleme Tensip Zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02542332