T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/202 Esas

Davacı ALİRIZA YILDIRIM, AYSEL ERTUĞRUL, BİRSEL MENTEŞE, ENVER YILDIRIM, ÖNDER YILDIRIM, ÖZAY YILDIRIM ile MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN MİLAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının tensip ara kararı gereğince;

Tescili talep edilen dava konusu Muğla ili, Milas ilçesi, Ortaköy Mahallesi, Hacallar Mevkiinde kain doğusu yol, batısı Derya Akar taşınmazı, kuzeyi Ortaköy Mahallesi, 201 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz, güneyi Hatice Akar taşınmazı ile çevrili 201 ada 34 parsel ile bir bütün olarak kullanılan tahmini 600 m² miktarlı, kadastro tespiti sırasında yol olarak tespit dışı bırakılan taşınmazın davacılar adına tescili istenmektedir.

Tescili talep edilen yukarıda yazılı taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlere son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı Mahkememiz dosyasına başvurmaları ilan olunur.

