T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/58

KAMULAŞTIRMA İLANI



Muğla ili, Milas İlçesi, Beçin Ören Yeri Çevre Düzenlemesi ve Karşıla Merkezi Projesi nedeniyle Muğla Valiliği, İl İdare Kurulu tarafından alınan 18/02/2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile kamu yararı alınan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 01/02/2021 tarih, 1080766 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen Muğla İli, Milas İlçesi Mutluca Mah. Köyüstü Mevkii 166 ada 4 parselde kain 579,40 m²'lik İsmail Yivli, Ayşe Bacaksız ve Mustafa Arslan'ın malik olduğu taşınmazın tamamına ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli ilgili banka şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmaz üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/05/2023

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Basın No: ILN01896927