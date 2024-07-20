T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/298

Mahkememizin 05/01/2024 tarihli ara kararı gereğince; Davacı Bakiye TAHTA vekili Av. Tuğba Nur YABA ATEŞ tarafından Davalı Hatice BARBAROS ve birden çok davalılar aleyhine açılan Muğla ili, Milas ilçesi, Ören Mahallesi 156 ada, 1002 ve 1003 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin miras hissesinden sehven davalılara tescil edilen kısmın iptali ile müvekkilinin miras hissesi oranında müvekkili adına kayıt ve tesciline ilişkin davada ön inceleme tensip tutanağının Davalı HATİCE BARBAROS' a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-) Taraflara ön inceleme hazırlık tutanağı ile birlikte gelecek celse ön inceleme yapılacağından, duruşma gününe kadar taraflara sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmaları, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu zaptın ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkememize sunmaları veya başka yerden getirtilebilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına (ihtaratın iş bu zaptın tebliği suretiyle yapılmasına),

2-) Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, 12/09/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02063876