T.C. MİLAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. MİLAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA ESAS NO : 2024/593
KARAR NO : 2026/206
KARAR TARİHİ : 02/04/2026
Sanıklar AKMAL KHAMIDULLAEV, Toyir Ugli ve Vazire oğlu, 15/02/1996 Taşkent d.lu, ARTYOM SEIT KHALILOV, Olegovich ve Larissa oğlu, 10/07/2000 Djizak d.lu BAKHODIR ISOTURAEV, Abdujamil ve Saadet oğlu, 06/06/1993 Taşkent d.lu, BAKHODIR KOSIMOV, Bakhtiyorovic ve Dilarom oğlu, 09/12/1980 Taşkent d.lu BAKHODIR UMARKULOV, Komıljonovıch ve Maxfuza oğlu, 23/01/1983 Özbekistan d.lu, FURKAT KHAMIDULLAEV, Toyir Ugli ve Vazire oğlu, 27/02/1993 Taşkent d.lu GAYRAT MAKHAMADKARIMOV, Tayirovich ve Vazire oğlu, 12/07/1988 Taşkent d.lu, SHUKHRAT MAKHAMADKARIMOV, Tayirovich ve Vazire oğlu, 14/01/1990 Taşkent d.lu, MAFTUNA FATKHULLAVAEVA, Rustamjon ve Şahida kızı, 20/07/2002 Özbekistan d.lu SEVARA NISHONOVA, Rovshanboy ve Mashura kızı, 30/10/1990 Taşkent d.lu 5607 SYM suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar vermek gerekmiştir.
İSTİNAF DİLEKÇESİ:
Katılan Ticaret Bakanlığı vekili Av. Emine Gökçe BAHADIR tüm sanıklar adına kararın BOZULMASINI talep eden 24/04/2026 tarihli dilekçe ile kararı istinaf etmiştir. Sanıklar müdafii Av. Güler Kübra GÜNGÖR MAFTUNA FATKHULLAVAEVA, SEVARA NISHONOVA adına kararın BOZULMASINI ve sanıkların BERAATİNE talep eden 16/04/2026 tarihli dilekçe ile kararı istinaf etmiştir.
Sanık müdafii Av. Perman SARIYEV BAKHODIR UMARKULOV adına kararın BOZULMASINI ve sanıkların BERAATİNE talep eden 15/04/2026 tarihli dilekçe ile kararı istinaf etmiştir.
TALEP :
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan sanıkların tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilememiş, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29-30. maddeleri gereğince sanıklar hakkında verilen hükmün ve istinaf başvuru dilekçelerinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İlan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 13/07/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02510128