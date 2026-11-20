T.C. MİLAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. MİLAS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA ESAS NO : 2023/695
KARAR TARİHİ : 03/11/2026
ADI SOYADI : Parastoo JAFARI
BABA -ANNEADI : Hojatoallah-Mansoreh
DOĞUM YERİ/TR: 1987
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
CEZA MİKTARI : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/11/2026 tarihli ilamı ile 5237 SY'nın 204/1 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Hojatoallah-Mansoreh oğlu, 1987 doğumlu, Parastoo JAFARI tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29-30. maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İlan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 18/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02599993