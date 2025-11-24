T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/236 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 643 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar Sezai ÜNAL, İlhan ÜNAL, Kezban ÜNAL, Mehmet Eşref ÜNAL, Esra Çiçek ÇALGIN, Zahid Caner ÜNAL, Ayşe Emriye ÖZİL'e karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanununun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği, duruşmanın 28/01/2026 günü saat 10:10'da Mihalıççık Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacağı, 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereğince İLAN olunur. 13.11.2025

Basın No: ILN02342012