T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/203 Esas

DAVALI: SONGÜL POLAT- (T.C. Kimlik No: 606.....240) Ali ve Makbule kızı, 1987 doğumlu,

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ve 07/07/2026 tarihli tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ: 11/11/2026 günü saat: 13.45'te duruşmaya "HMK'nın 139. Maddesi uyarınca "Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, geçerli bir mazeret bildirmeksizin hazır bulunmadığınız takdirde 6100 sayılı HMK'nın 150. Maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar olunur." ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02511573