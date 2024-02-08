T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/768

DAVALI : 1-ABDULVAHAP ÖZGÜN (415*****484 T.C.kimlik nolu)

Bekir ve Fatma oğlu, 02/03/1976 doğumlu Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Mardin ili, Midyat ilçesi, Çavuşlu Mahallesinde kain 217 Ada 32,37,38,39,40 nolu Parseller ile 230 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazları taraflar arasında adı geçen parsellerle ilgili ortaklığın giderilmesi hususunda anlaşamadıklarından taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

6100 sayılı HMK 122/1 maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle mahkememiz dava dosyasına cevap verebileceğiniz hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01979314