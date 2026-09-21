T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/391 Esas
17/09/2026
Mardin İli, Midyat İlçesi, Söğütlü Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, İbrahim ve Hafsi oğlu, 25/04/1973 d.lu, 197*****738 T.C. Kimlik Nolu Abdulbaki EVİRKEN'in yaklaşık 30 yıl öncesinden itibaren kaybolduğunun iddia edilmesi üzerine bu şahsı görenlerin, nerede olduğunu bilenlerin, hayatta olduğu hususunda bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02552089