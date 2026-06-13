T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/364 Esas

04.06.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalıya özeti '' Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Çardaklı Mahallesi, 233 Ada 19 Parsel numaralı taşınmazın 0,03 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 492,77m² lik yerine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, Ordu İli, Mesudiye İlçesi,Çardaklı Mahallesi, 233 Ada 19 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki 492,77 m2lik irtifak alanının ve 0,03 m2 lik pilon yerine Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkil idare lehine TAKYİDATSIZ olarak tesciline, tescil kararının bir suretinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi ve fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına karar verilmesine, gerekçeli kararın bir suretinin depo bedelinin yatırıldığı banka şubesine gönderilerek, tapudaki takyidatların bedele yansıtılarak davalılara ödenmesine, yargılama gideri ile vekâlet ücretinin karşı taraf (davalılar) üzerinde bırakılmasına karar verilmesini'' talep ederiz şeklinde olan dava dilekçesi ve Mahkememizce yapılan 23/10/2024 tarihli keşifte heyete alınan 1 fen, 1 elektrik, 2 ziraat ve 1 gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişisinin hazırlamış olduğu bilirkişi raporlarında toplam kamulaştırma bedelinin 11.542,84TL olarak tespit edildiği bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, dava dilekçesinin, bilirkişi raporlarının ve tensip zaptının ilanen tebliğ edilmesine müteakip İKİ HAFTALIK süre içerisinde cevap ve beyan dilekçesini mahkememiz dosyasına sunabileceği ve duruşmanın 09/07/2026 günü saat 11:10'da Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı hususları Türkiye Geneli Gazete ve Genel İnternet Haber sitesinde ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

İlgili Kişi : DOĞAN PEKER - 39265362950

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, ABDUL KERİM ve PAKİZE oğlu/kızı, 25/01/1949 dogumlu, 04.06.2026

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Basın No: ILN02486508