T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile ARSA SATIŞI yapılacaktır.
- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI
|SR. NO
|İLİ/İLÇESİ
MAHALLE
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL
NO
|YÜZÖLÇÜMÜ
M2
|CİNSİ
|TAHMİNİ
BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNATI
|ŞARTNAME
BEDELİ
|İMAR DURUMU BİLGİLERİ
|İHALE SAATİ
|1-
|AMASYA
MERZİFON
KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
|ESKİ SANAYİ SİTESİ
|1201
|31
|249.91 M2
|ARSA
|3.398.776,00-TL
|101.970,00-TL
|500,00-TL
|H MAX 15.50
E= 1,50
TİCARET
|10:00
|2-
|AMASYA
MERZİFON
KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
|ESKİ SANAYİ SİTESİ
|1201
|32
|249.96 M2
|ARSA
|3.399.456,00-TL
|101.990,00-TL
|500,00-TL
|H MAX 15.50
E=1,50
TİCARET
|10:10
2- İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 16.07.2024 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29
4- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
- Kanuni ikametgâh olması;
- Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
- İmza beyannamesi vermesi;
- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannameleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
D)Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
E)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
F)İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.
#ilangovtr
Basın No: ILN02055760