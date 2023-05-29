T.C. MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/8571 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/8571 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi, Düzyer Mevkii, 2764 parsel numaralı 16.722,00 m2 Tarla vasfında (1/1) tam hisseli olarak borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Mersin-Adana otoban yolunun güneyinde bitişik parsel olduğu, Bozön Mahalle Merkezinin güneydoğusunda kuş uçuşu 750 m, Mersin Şehir stadının güneybatı yönünde ve kuş uçuşu 3,1 km, Mersin otoban bağlantı yoluna kuş uçuşu 2,4 km, Mersin Üniversitesi Hastanesine kuş uçuşu 3,5 km mesafededir. Toprak Yapısı: Kıymet takdirine konusu taşınmazda yapılan incelemeler sonucu; parselin ortalama % 5-7'ye yakın eğimli olduğu (doğu-batı istikametinde), derin toprak yapısına sahip olduğu, toprak yapısı hafif kitli-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar *verimli topraklar olarak nitelendirilir. Kiymet takdirine konu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir. Sulama: Kıymet takdirine konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete 'de yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; "Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir." diye tanımlanmıştır. Keşif günü yerinde yapılan incelemede parsel üzerinde bulunan ağaçların damla sulama sistemi kullanılarak sulandığı tespit edilmiştir. Tarım: Keşif günü yapılan incelemede aşağıdakı krokıde gosterıldığı şekilde farklı kullanım alanlarına sahip olduğu, tarla, limon, nar ve zeytin yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki ağaçlar ve değerleri:Keşif günü yerinde yapılan incelemede dava konusu taşınmazın üzerinde aşağıda yaş, cins ve sayısı belirtilen zirai muhdesatların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu ağaçların değeri gelişmişlik ve verim durumları esas alınarak Mersin İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün verim çağlarına göre ağaç bedelleri verilerinden alınmıştır. Nar: 10-12 Yaş, 261 adet, birim fiyatı 355 TL, İncir: 10-12 yaş, 2 adet, birim fiyatı: 305 TL, Zeytin: 10-12 yaş, 14 adet, birim fiyatı 360 TL, Dut, 10-12 yaş, 2 adet, birim fiyatı 400 TL, Limon: 10-12 yaş, 15 adet, birim fiyatı 345 TL, Limon: 1-2 yaş,9 adet, birim fiyatı 90 TL, Mandalina: 10-12 yaş, 2 adet, birim fiyatı 360 TL, Portakal: 10-12 yaş, 2 adet, birim fiyati: 365 TL, Nar: 13-15 yaş, 209 adet, birim fiyatı, 410 TL, Armut, 13-15 yaş, 1 adet, birim fiyatı 380 TL, Mandalina, 6-8 yaş, 1 adet, birim fiyatı 260 TL, Limon: 13-15 yaş, 87 adet, birim fiyatı 470 TL, Zeytin: 13-15 yaş, 10 adet, birim fiyatı 440 TL, Portakal: 13-15 yaş, 2 adet, birim fiyatı 440 TL, Zeytin: 18-20 yaş, 10 adet, birim fiyatı 505 TL, Ayva: 13-15 yaş, 1 adet, birim fiyatı, 350 TL, Limon: 1 yaş, 84 adet, birim fiyatı, 70 TL, Erik: 10-12 yaş, 2 adet, birim fiyatı 355 TL Taşınmazın Toplam Değeri: Zemin Değeri : 3.929.200,00 TL + Ağaç Değerleri: 251.030,00 TL = 4.180.230,00 TL

Adresi : Bozön Mahallesi Düzyer MevkiiMezitli / MERSİN

Yüzölçümü : 16.722,00 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kalan kadastral parseldir.

Kıymeti : 4.180.230,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır. Konu: Hasan Altun adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacılar ve dahili davacılar adına kayıt ve tescil kararı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:05

24/05/2023

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01836333