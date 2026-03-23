T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/310 Esas



Karar : 2026/27 Karar

06.03.2026



- İLAN -

Davacı Ali GENÇ tarafından Davalı Hacı Ali aleyhine 31/03/2022 tarihinde açılan İpoteğin Fekki davasında Davalı Hacı Ali'nin tüm aramalara rağmen adres ve kimlik bilgileri tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın Tebligat Kanunu 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizin 27/01/2026 tarih, 2022/310 Esas, 2026/27 sayılı gerekçeli kararı ile;''A. Davanın kabulüne;

1-Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi 1826 ada 8 parsel sayılı taşınmazda davalı lehine konulmuş olan 20.07.2011 tarih ve 14695 yevmiye numaralı ipoteğin fekkine, karar kesinleştiğinde bu hususta ilgili Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,

2-Davacı tarafça depo edilen 96.274,00TL ipotek bedelinin karar kesinleştiğinde davalıya ödenmesine, '' şeklinde hüküm kurulmuş olup,

Tebligat Kanunu 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren Davalı Hacı Ali'ye 2 hafta sonra Gerekçeli Kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal 2 hafta süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02426952