T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
13/06/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Akdeniz ilçesi,Mahmudiye mah.
MEVKİİ :Mahmudiye mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 83
PARSEL NO : 19
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 17 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , MEHMET AZMİ DAMLA, MUSTAFA KEMAL DAMLA, SERAP ERTUNÇ, TÜRKAN DAMLA
İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Akdeniz ilçesi, mahmudiye mah. 83 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın 17 m2 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/212 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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Basın No: ILN01850567