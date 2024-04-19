  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:01:00 -

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/104 Esas

Konu : Kamulaştırma

01/04/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi

MEVKİİ : Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 101 (if:140 parsel)

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : METİN PALAMUT

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 109 ada 101 parsel (if:140 parsel) sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/104 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 01/04/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02018935