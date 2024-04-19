T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Konu : Kamulaştırma
01/04/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi
MEVKİİ : Bağcılar/İhsaniye Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 109
PARSEL NO : 101 (if:140 parsel)
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : METİN PALAMUT
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 109 ada 101 parsel (if:140 parsel) sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/104 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 01/04/2024
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Basın No: ILN02018935